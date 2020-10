Študentsko življenje v času korone

Začenja se novo študijsko leto, ki bo potekalo povsem v znamenju boja proti koronavirusu. To pa s seboj prinaša ne le ogromno prilagajanja in inovativnosti pri iskanju rešitev, ampak tudi nepričakovane dodatne stroške in nove izzive tako za študente in profesorje kot tudi za druge zaposlene.

Ob prostorskih omejitvah je takoj postalo jasno jasno, da bodo nova "normalnost" kombinirana predavanja: za del učencev v živo, za del pa prek spleta. Torej hibridni model, ki zahteva obsežno prilagoditev dela, predvsem pa nabavo dodatne opreme, kar je povezano z nezanemarljivimi stroški. Na Univerzi v Ljubljani ocenjujejo, da bo samo strošek avdiovizualne opreme predavalnic okoli pol milijona evrov. V proračunu teh sredstev nimajo predvidenih, zato pričakujejo pomoč ministrstva za izobraževanje. Enak poziv je nanj v imenu vseh univerz že naslovila tudi rektorska konferenca. Z Univerze na Primorskem so nam sporočili, da gre za več sto tisoč evrov dodatnih stroškov, ki jih za zdaj krijejo s prerazporejanjem sredstev. A denarja je že zdaj premalo. " Pretekli primanjkljaj v financiranju in večletna optimizacija poslovanja sta nas privedla do te mere, da enostavno ni več rezerv, iz katerih bi še lahko krili nepredvidene stroške, " so opozorili.

Hibridni model pomeni kombinirano izvedbo študijske dejavnosti z izvedbo 'v živo' in z izvajanjem na daljavo. Kjer je ob upoštevanju priporočil NIJZ mogoče organizirati študijsko dejavnost 'v živo', delitve skupin niso potrebne. V ostalih primerih se študentkam in študentom, ki se zaradi prostorskih omejitev v predavalnici ali zaradi osebnih zdravstvenih omejitev ali zaradi karantene oz. drugih z novim koronavirusom povezanih razlogov predavanj ne morejo udeležiti 'v živo', omogoči dostop (spremljanje in sodelovanje) na daljavo.

Med temami, ki so pred začetkom študijskega leta dvignile marsikatero obrv, so tudi maske. Čeprav jih velika večina sprejema in tudi uporablja, kjer je to obvezno ali priporočeno, pa je na veliko negodovanja naletel odlok, ki študentom in profesorjem nalaga nošenje mask ves čas predavanj. Pa čeprav je treba hkrati zagotoviti tudi ustrezno razdaljo.

Če študent ne nosi maske oziroma druge oblike zaščite ustnega predela in si je tudi ob opozorilu ne nadene, se ga lahko odslovi. To velja tudi za tiste, ki maske ne nosijo pravilno. Ob tem na Univerzi v Mariboru študente še dodatno opominjajo, da takšno početje ogroža življenje ali zdravje študentov, učiteljev in drugih delavcev in kot tako predstavlja hujšo kršitev dolžnosti, kar se rešuje v disciplinskem postopku.

Spoznavanje s študentskim življenjem bo za letošnjo generacijo brucev povsem drugačno kot za njihove predhodnike in, upamo, tudi naslednike. Tako so odpadle tradicionalne dobrodošlice, na številnih fakultetah pa vsaj v prvih dneh ne bodo srečevali starejših študentov. Prvi dnevi bodo namreč namenjeni novopečenim študentom, seznanili jih bodo s potekom študija in predavanj, prav tako se bodo, preden se bodo preselili "za ekrane", v živo spoznali s predavatelji in asistenti. Za večino ostalih študentov se predavanja začnejo šele v ponedeljek.

Okuženi se odpravi domov (ne z javnim prevozom) in pokliče osebnega zdravnika ali dežurno službo. V času čakanja na prevoz oseba nosi zaščitno masko, upošteva varnostno razdaljo in se dotika čim manj skupnih površin. Obvesti naj dekanat, ki potem organizira prezračevanje in razkuževanje uporabljenih prostorov in površin.

Kateri študij so najbolj priljubljeni?

Na visokošolske zavode v Sloveniji je vpisanih okoli 60.600 študentov, med njimi je 13.400 brucev, so podatke posredovali z ministrstva za izobraževanje. "Med mladimi je še vedno največ zanimanja za umetniške programe in dizajn, za programe s področja športa, psihologije, zdravstva in socialne varnosti, veterine, varstvoslovja, predšolske vzgoje, izobraževalne znanosti in izobraževanja učiteljev ter informacijske in komunikacijske tehnologije," so dodali. "Manjši interes zasledimo za področja: poslovne in upravne vede, tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ter kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo."

Imajo pa študenti letos na voljo tudi nekaj novih programov. Univerza na Primorskem v novem študijskem letu prvič razpisuje nov univerzitetni študijski program Socialna pedagogika (UP PEF) ter tri nove doktorske študijske programe tretje stopnje: Preventiva za zdravje (UP FVZ), Računalništvo in informatika (UP FAMNIT) in Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja (UP FAMNIT). Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu pa prvič razpisuje nov magistrski študijski program druge stopnje Računalništvo in spletne tehnologije.

Življenje v študentskih domovih v znamenju mask in omejenega druženja