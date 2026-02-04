Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Študij, ki odpira vrata v kariero in omogoča štipendije ter povračilo šolnine: zakaj se vse več študentov odloča za Academio

Ljubljana, 04. 02. 2026 00.15 pred 11 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Academia

V času hitrih sprememb na trgu dela se z vprašanjem izbire pravega študija ne soočajo le dijaki, temveč tudi zaposleni, starši, podjetniki in posamezniki, ki razmišljajo o kariernem preobratu. Kako izbrati študij, ki bo prinesel konkretne kompetence, boljšo zaposljivost in višjo plačo?

Academia danes povezuje mlade, ki šele vstopajo na trg dela, in odrasle, ki želijo napredovati, zamenjati poklic ali nadgraditi svoje kompetence. Zgodbe diplomantov kažejo, da je uspešna kariera dosegljiva tako takoj po srednji šoli kot tudi po letih delovnih izkušenj.

Mednarodna ustanova z odličnostjo v višješolskem strokovnem izobraževanju

Academia sodi med vodilne izvajalce višješolskega strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Odlikujejo jo sodobni programi, ki omogočajo pridobitev dvojne diplome - Slovenije in Velike Britanije - tesno sodelovanje z gospodarstvom, visoka zaposljivost diplomantov ter stalno vlaganje v kakovost poučevanja in študijsko infrastrukturo.

Poudarek na praktičnosti, mednarodnosti in individualnem pristopu ustvarja okolje, v katerem lahko vsak študent razvije svoj potencial.

Študijski programi, povezani z realnimi potrebami gospodarstva

Ena ključnih prednosti Academie je raznolika in sodobna ponudba programov, ki so neposredno povezani s potrebami trga dela.

Strokovna ekskurzija v podjetje Rimac Automobile
Strokovna ekskurzija v podjetje Rimac Automobile
FOTO: Arhiv ponudnika

Program Ekonomist

Program je namenjen vsem, ki jih zanimajo poslovanje, marketing, finance in upravljanje ljudi. Študenti se lahko usmerijo v module:

- Digitalni marketing (HND) in Komercialist (VSŠ)

- Komercialist

- Kadrovski menedžment (HND) in Komercialist (VSŠ)

- Računovodja

- Turizem

Programi inženirskih ved

Za tehnično usmerjene študente Academia ponuja programe:

- Gradbeništvo

- Strojništvo

- Varovanje

Računalniške vede in informatika

Na področju digitalnih tehnologij Academia sledi najnovejšim trendom. Na voljo so moduli:

- Programsko inženirstvo

- Sistemsko inženirstvo

- Kibernetska varnost

- Podatkovna znanost

- Razvoj aplikacij

- Umetna inteligenca

Program je primeren tako za začetnike kot za tiste, ki že delajo v IT-okolju. Diplomanti se uspešno zaposlujejo v tehnoloških podjetjih, gospodarstvu, startupih in javnem sektorju.

Medijska produkcija

Za ustvarjalce je namenjen program Medijska produkcija z moduli:

- 3D animacija

- Avdio produkcija

- Fotografija

- Grafično oblikovanje

- Video produkcija

Študenti že med študijem razvijajo svoj portfolio in sodelujejo na realnih projektih, kar jim omogoča hiter vstop v kreativne industrije doma in v tujini.

Od predavalnice ali študija do doma do zaposlitve

Vsi programi na Academii temeljijo na izrazito praktičnem pristopu. Študenti opravijo kar 800 ur obveznega praktičnega izobraževanja v podjetjih in organizacijah.

Za mlade to pomeni prvi resni stik z delovnim okoljem, za odrasle pa priložnost za karierni preskok ali napredovanje. Študij je mogoč tudi ob delu in na daljavo, kar omogoča lažje usklajevanje z družinskim in poklicnim življenjem.

Predavatelji prihajajo neposredno iz gospodarstva in industrije, zato so učne vsebine stalno prilagojene aktualnim razmeram na trgu.

Štipendije in možnost povračila šolnine

Na Academii se zavedajo, da je izobraževanje pomembna finančna naložba. Zato imajo študenti na voljo tudi različne oblike podpore, vključno s kadrovskimi štipendijami podjetij, štipendijami Republike Slovenije ter lastnim štipendijskim skladom.

V okviru razpisa, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, je tudi mogoče pridobiti do 2.755 evrov povračila šolnine v okviru projekta Pridobitev izobrazbe 2024–2029.

Vse te možnosti pomembno prispeva k večji dostopnosti študija za mlade, zaposlene, starše in vse, ki se po daljšem času vračajo v izobraževanje.

Vabljeni na Academia FEST 2026: spoznaj programe v praksi

V petek, 13. februarja 2026, bo na kampusu v Mariboru potekal Academia FEST 2026 – sodobno zasnovan informativni dan.

Dogodek bo obiskovalcem omogočil:

- predstavitve vseh študijskih programov,

- pogovore s študenti in diplomanti,

- vpogled v laboratorije in delavnice,

- individualno svetovanje glede vpisa in financiranja,

- spoznavanje praktičnih projektov.

Na voljo bo tudi spletna oblika informativnega dneva v četrtek, 12. februarja ob 18. uri.

Več informacij in prijave

Višja strokovna šola Academia vabi vse, ki razmišljajo o študiju, ne glede na starost ali predhodne izkušnje, da se udeležijo informativnih dogodkov in spoznajo programe iz prve roke.

Več informacij o programih, financiranju in dogodkih je na voljo na spletni strani www.academia.si.

 

Naročnik oglasne vsebine je Academia, višja strokovna šola.

študij štipendije povračilo šolnine academia
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534