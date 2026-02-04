Študij, ki odpira vrata v kariero in omogoča štipendije ter povračilo šolnine: zakaj se vse več študentov odloča za Academio

Academia danes povezuje mlade, ki šele vstopajo na trg dela, in odrasle, ki želijo napredovati, zamenjati poklic ali nadgraditi svoje kompetence. Zgodbe diplomantov kažejo, da je uspešna kariera dosegljiva tako takoj po srednji šoli kot tudi po letih delovnih izkušenj.

Mednarodna ustanova z odličnostjo v višješolskem strokovnem izobraževanju

Academia sodi med vodilne izvajalce višješolskega strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Odlikujejo jo sodobni programi, ki omogočajo pridobitev dvojne diplome - Slovenije in Velike Britanije - tesno sodelovanje z gospodarstvom, visoka zaposljivost diplomantov ter stalno vlaganje v kakovost poučevanja in študijsko infrastrukturo. Poudarek na praktičnosti, mednarodnosti in individualnem pristopu ustvarja okolje, v katerem lahko vsak študent razvije svoj potencial.

Študijski programi, povezani z realnimi potrebami gospodarstva

Ena ključnih prednosti Academie je raznolika in sodobna ponudba programov, ki so neposredno povezani s potrebami trga dela.

Strokovna ekskurzija v podjetje Rimac Automobile FOTO: Arhiv ponudnika

Program Ekonomist

Program je namenjen vsem, ki jih zanimajo poslovanje, marketing, finance in upravljanje ljudi. Študenti se lahko usmerijo v module: - Digitalni marketing (HND) in Komercialist (VSŠ) - Komercialist - Kadrovski menedžment (HND) in Komercialist (VSŠ) - Računovodja - Turizem

Programi inženirskih ved

Za tehnično usmerjene študente Academia ponuja programe: - Gradbeništvo - Strojništvo - Varovanje

Računalniške vede in informatika

Na področju digitalnih tehnologij Academia sledi najnovejšim trendom. Na voljo so moduli: - Programsko inženirstvo - Sistemsko inženirstvo - Kibernetska varnost - Podatkovna znanost - Razvoj aplikacij - Umetna inteligenca Program je primeren tako za začetnike kot za tiste, ki že delajo v IT-okolju. Diplomanti se uspešno zaposlujejo v tehnoloških podjetjih, gospodarstvu, startupih in javnem sektorju.

Medijska produkcija

Za ustvarjalce je namenjen program Medijska produkcija z moduli: - 3D animacija - Avdio produkcija - Fotografija - Grafično oblikovanje - Video produkcija Študenti že med študijem razvijajo svoj portfolio in sodelujejo na realnih projektih, kar jim omogoča hiter vstop v kreativne industrije doma in v tujini.

Na Academii študirajo študentje iz 24 držav sveta Arhiv ponudnika

Študentje avdio produkcije na obisku radia Toti Arhiv ponudnika

Bodoči inženirji gradbeništva v karavanškem predoru Arhiv ponudnika

Študentje video produkcije na študijski izmenjavi v Zagrebu Arhiv ponudnika

Bodoči grafični oblikovalci na obisku tiskarne Arhiv ponudnika

Vabljeni na Academia FEST 2026 Arhiv ponudnika

Bogati obštudijski projekti popeljejo študente Academie tudi v Oxford Arhiv ponudnika

Na Academii študirajo študentje iz 24 držav sveta Arhiv ponudnika















Od predavalnice ali študija do doma do zaposlitve

Vsi programi na Academii temeljijo na izrazito praktičnem pristopu. Študenti opravijo kar 800 ur obveznega praktičnega izobraževanja v podjetjih in organizacijah. Za mlade to pomeni prvi resni stik z delovnim okoljem, za odrasle pa priložnost za karierni preskok ali napredovanje. Študij je mogoč tudi ob delu in na daljavo, kar omogoča lažje usklajevanje z družinskim in poklicnim življenjem. Predavatelji prihajajo neposredno iz gospodarstva in industrije, zato so učne vsebine stalno prilagojene aktualnim razmeram na trgu.

Štipendije in možnost povračila šolnine

Na Academii se zavedajo, da je izobraževanje pomembna finančna naložba. Zato imajo študenti na voljo tudi različne oblike podpore, vključno s kadrovskimi štipendijami podjetij, štipendijami Republike Slovenije ter lastnim štipendijskim skladom. V okviru razpisa, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, je tudi mogoče pridobiti do 2.755 evrov povračila šolnine v okviru projekta Pridobitev izobrazbe 2024–2029. Vse te možnosti pomembno prispeva k večji dostopnosti študija za mlade, zaposlene, starše in vse, ki se po daljšem času vračajo v izobraževanje.

Vabljeni na Academia FEST 2026: spoznaj programe v praksi

V petek, 13. februarja 2026, bo na kampusu v Mariboru potekal Academia FEST 2026 – sodobno zasnovan informativni dan. Dogodek bo obiskovalcem omogočil: - predstavitve vseh študijskih programov, - pogovore s študenti in diplomanti, - vpogled v laboratorije in delavnice, - individualno svetovanje glede vpisa in financiranja, - spoznavanje praktičnih projektov. Na voljo bo tudi spletna oblika informativnega dneva v četrtek, 12. februarja ob 18. uri.

Več informacij in prijave