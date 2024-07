Študij medicine na Primorskem: univerza bo sodelovala s 13 zavodi

Pismo so podpisali po današnjem operativnem sestanku, na katerega je vodstvo univerze povabilo javne in zasebne zdravstvene zavode, predvsem s področja Primorske in Notranjske. Podpis so napovedali še predstavniki štirih zavodov, ki danes niso bili prisotni.

V listini so opredelili, da bodo sodelovali tako na izobraževalnem kot na raziskovalnem področju, je povedala rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar. Za zdaj so pogoje sodelovanja opredelili zelo na splošno. "Gre v bistvu za zavezo, da bodo naši študenti dobrodošli pri izvajanju kliničnih vaj in praktičnega usposabljanja v zavodih," je pojasnila. Poleg tega so se dogovorili za medsebojno pomoč pri pridobivanju dodatnih sredstev za izboljšanje infrastrukture, za dodatno izobraževanje zdravnikov in podobno.

Opozorila je, da nekateri podpisniki še nimajo statusa učnega zavoda za področje medicine. Zato bodo v naslednjih mesecih, ko bodo na univerzi pripravljali študijski program, ti zavodi pripravili vloge za pridobitev omenjenega statusa. Med tistimi, ki takšen status že imajo, so štiri bolnišnice, in sicer Splošna bolnišnica Izola, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ortopedska bolnišnica Valdoltra in Bolnišnica Sežana, ki je specializirana za pljučne bolezni.

Pismo so danes poleg omenjenih štirih bolnišnic podpisali še Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Zdravstveni dom Izola, Zdravstveni dom Koper, Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica, Zdravstveni dom Piran, koprska območna enota Nacionalni inštitut za javno zdravje, MC Medicor Slovenija, Zdravstveni zavod Furlan, GAIA MED, Zdravstveni zavod Zdravljenje in Zdravstveni zavod Celjenje Koper.