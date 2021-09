Študij oktobra v živo, a ob pogoju PCT

Državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Mitja Slavinec , je povedal, da se bo študijski proces izvajal v predavalnicah, in sicer ob upoštevanju pogoja PCT. V skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja PCT pa bodo lahko študentje opravljali tudi obvezno tedensko testiranje s hitrimi antigenskimi testi za samotestiranje, test bo veljal en teden. Presejalno samotestiranje bo veljalo za študij, študijske dejavnosti in bivanje v študentskem domu, teste pa bodo študentje v lekarnah dobili brezplačno. "Pri tem si želimo, da bi izpolnjevanje pogoja PCT temeljilo na cepljenju, saj je to dolgoročen odgovor na epidemiološko situacijo. Znanost je rešitev v obliki cepljenja ponudila, vsi skupaj v visokošolskem prostoru pa si moramo prizadevati, da bi se rešitev tudi uporabila," je poudaril Slavinec.

Študijski proces se bo na visokošolskih zavodih začel1. oktobra, in sicer v predavalnicah. Ob morebitnem poslabšanju razmer v posameznem visokošolskem zavodu pa ima ta avtonomijo, da sprejme morebitne dodatne ukrepe. Slavinec je izpostavil tudi dobro prakso organizacije cepilnih mest v bližini fakultet in študentskih naselij, kot je to uredila Univerza v Ljubljani, saj to prispeva k varnemu začetku študija v predavalnicah.

Državni sekretar Ministrstva za zdravje, Franc Vindišar, je v povezavi s precepljenostjo študentov v starosti od 18 do 24 let opozoril na pozitivne trende. Trenutno je z enim odmerkom cepljenih 50 odstotkov celotne generacije, stare med 18 in 24 let, z obema odmerkoma pa 42 odstotkov. Pričakuje se, da se bo delež precepljenosti v generaciji in med študenti še povečeval, sporočajo z Urada vlade RS za komuniciranje.