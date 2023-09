Študij vesoljske medicine tudi v Sloveniji

Vpliv različnih ekstremnih razmer na človeško telo – ne le ujme, temveč tudi breztežnost, izolacija, sodelovanje med robotom in človekom. Vse to bodo preučevali študenti edinstvenega podiplomskega študijskega programa. Gre za področje vesoljske medicine, ki proučuje fiziologijo in medicino ljudi v vesolju ter ekstremnih pogojih. In takšno znanje je koristno ne le v vesolju, temveč tudi na Zemlji. Študenti z vsega sveta bodo skrbno izbrani, del tega edinstvenega študija pa bo potekal tudi pri nas, recimo v Planici in slovenskih jamah.