Dvojna kakovost živil: analiza ni pokazala značilne delitve na vzhod in zahod

Po tem, ko so številne predvsem vzhodnoevropske države opozorile na to, da so nekateri prehranski izdelki slabše ali drugačne kakovosti kot isti v zahodnoevropskih državah, je navedbe pod drobnogled vzela tudi Evropska komisija. Analizirali so skoraj 1400 vzorcev 128 živilskih izdelkov iz 19 držav Evropske unije. Izsledki so pokazali, da se je pri približno tretjini izdelkov sestava razlikovala kljub enaki ali podobni embalaži, pri čemer pa ni značilnega geografskega vzorca.

V večini primerov je sestava izdelka ustrezala temu, kako je bil izdelek predstavljen. Pri 23 odstotkih izdelkov so ugotovili povsem enako sestavo in povsem enako sprednjo stran embalaže, pri 27 odstotkih pa različno sestavo, a tudi različne sprednje strani embalaže.

Analizo so izvedli po tem, ko so se potrošniki iz več držav EU pritožili, da je sestava nekaterih izdelkov, kot so brezalkoholne pijače, kava ali ribje palčke, v njihovi državi članici drugačna od sestave izdelkov, ki se v drugih državah članicah prodajajo pod isto blagovno znamko in v enaki ali zelo podobni embalaži. Primerjalni testi so pokazali, da na trgu EU obstajajo izdelki, ki so potrošnikom predstavljeni na enak način, vendar imajo v različnih državah članicah na primer drugačen delež mesa ali ribe oziroma maščobe ali vsebujejo različno sladilo.

"Nekateri evropski državljani in državljanke menijo, da se živilski izdelki, ki jih kupujejo na domačem trgu, razlikujejo oziroma so morda slabši od tistih, ki so pod isto blagovno znamko na voljo v drugih državah članicah. Komisija se je obrnila na znanstvenike, da bi pomagali objektivno oceniti obseg teh razlik na enotnem trgu. Rezultati dajejo mešano sliko. Veseli me, da nič ne kaže na to, da bi se izdelki, ki se tržijo v vzhodnih evropskih državah, po sestavi sistematično razlikovali od izdelkov, ki se pod isto blagovno znamko tržijo v zahodnih evropskih državah, vendar sem obenem tudi zaskrbljen nad ugotovitvijo, da se je skoraj tretjina preskušenih izdelkov razlikovala po sestavi, čeprav se v različnih državah članicah tržijo kot povsem enaki ali podobni," je dejal evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics, ki je odgovoren za Skupno raziskovalno središče.

Prav tako v Bruslju poudarjajo, da pri tej analizi ne gre za kakovost hrane niti za vprašanje varnosti hrane, temveč za percepcijo potrošnikov. To, da so avtorji študije zaznali razlike pri tretjini izdelkov, je pomembno, čeprav ni potrjena razlika v kakovosti izdelkov med vzhodom in zahodom, saj takšnih razlik na notranjem trgu ne bi smelo biti, pojasnjujejo v komisiji.

"Na evropskem enotnem trgu ne bomo dopustili dvojnih meril. Z novimi zakoni, s katerimi se kaznuje neenotna kakovost in krepi vloga organov za varstvo potrošnikov, imamo na voljo ustrezna orodja za odpravo te prakse. Evropski potrošniki in potrošnice bodo lahko popolnoma prepričani, da kupujejo to, kar vidijo," je ob objavi izsledkov analize dejala evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vera Jourova je dejala.

Kako naprej?

Zdaj so na potezi nacionalni organi, da analizirajo vsak posamezen primer in presodijo, ali gre za zavajajočo prakso, ki je z evropsko potrošniško zakonodajo prepovedana.

V skladu z zakonodajo EU velja, da lahko trženje blaga kot povsem enakega blagu, ki se trži v drugi državi članici, pri čemer ima to blago bistveno drugačno sestavo ali lastnosti, pomeni nepošteno in nezakonito zavajanje potrošnikov, če take prakse ni mogoče upravičiti z zakonitimi in objektivnimi razlogi.

Pri študiji je sodelovalo 19 članic unije: Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovaška, Španija, Nizozemska in Slovenija.

Opisuje razmere na trgih 19 sodelujočih držav v obdobju raziskave – od novembra do decembra lani. Izbor izdelkov so predlagale članice, pri čemer so upoštevale pritožbe, ki so jih obravnavali nacionalni organi ali združenja za varstvo potrošnikov.