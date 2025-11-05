Pomemben mejnik: zdravilo za Urbana prejelo odobritev za začetek klinične študije

Kot so pojasnili v fundaciji, se je program razvoja genske terapije za dečka Urbana začel leta 2021, ko je manj kot leto dni star dobil diagnozo, ki je pretresla njegove starše – sindrom CTNNB1. Pet let pozneje bo na ljubljanski pediatrični kliniki prvi otrok prejel zdravilo, ki se v čast Urbanu imenuje urbagen.

Pri razvoju zdravila so od samega začetka imeli ključno vlogo raziskovalci iz Slovenije. Glavni raziskovalec študije Damjan Osredkar je pojasnil, da gre za prvo takšno na svetu, v kateri bodo za zdravljenje sindroma CTNNB1 uporabili gensko nadomestno terapijo. "Raziskava bo ocenjevala predvsem varnost zdravljenja, a bomo iskali tudi učinkovitost zdravila urbagen, s katerim želimo nadomestiti manjkajoči gen in obnoviti njegovo normalno delovanje," so njegove besede navedli v sporočilu za javnost.

Ustanoviteljica fundacije Špela Miroševič je kot mama in kot znanstvenica izjemno ponosna na ekipo, ki je vztrajala, verjela in dokazala, da lahko tudi tako majhna država, kot je Slovenija, doseže velike stvari. V petih letih so namreč s pomočjo sodelavcev iz tujine razvili prvo gensko zdravilo za sindrom CTNNB1.