Študijo potresne nevarnosti za Jek 2 bodo izvedli Američani

Kot kaže današnja objava na portalu javnih naročil, je Gen energija, ki je investitor morebitnega Jeka 2, vrednost naročila sicer ocenjevala na en milijon evrov brez davka na dodano vrednost (DDV). Naročilo je oddala družbi Rizzo International s sedežem v Pittsburghu v ZDA za 2,098 milijona evrov brez DDV, pogodba je bila podpisana 15. decembra.

Po pisanju spletnega portala Finance iz minulega tedna sta med več podizvajalci tudi dva slovenska, Geološki zavod Slovenije in Geološke Ekspertize Igor Rižnar s.p. V prvem krogu pogajanj je Rizzo ponudil ceno 2,58 milijona evrov brez DDV, v drugem krogu pa je bila sprejeta omenjena končna ponudbena cena.