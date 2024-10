Študijski proces poteka, plače bodo, storilce pa še iščejo

Pred slabim tednom je na mariborski univerzi prišlo do obsežnejšega kibernetskega napada. Na univerzi so takrat pojasnili, da je napadalec uspel kriptirati centralne podatkovne oziroma strežniške zmogljivosti in izvesti druge destruktivne aktivnosti, zato je informacijski sistem onesposobljen. Ocenili so, da je obseg napada zelo velik, in napovedali, da bodo izvajanje pedagoškega in raziskovalnega dela prilagodili razmeram.

V današnji izjavi za medije so na univerzi zagotovili, da študijski proces poteka nemoteno in se izvaja fizično na članicah univerze. Zagotavljajo tudi, da bodo delavci univerze na predviden datum prejeli izplačila plač za oktober.

V zvezi s kibernetskim napadom pa izpostavljajo, da izvajajo varnostne preglede s pooblaščenimi zunanjimi inštitucijami in usposabljajo zaposlene s področja informacijske varnosti.

"O napadu so bile obveščene vse zunanje inštitucije, tudi ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter organi pregona," so zapisali. Dodatnih informacij javnosti ne morejo posredovati, saj preiskava o storilcih še zmeraj poteka, so dodali.