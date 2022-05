Studio City odslej brez Marcela Štefančiča, ta oddajo napovedal drugje

"Vodstvo RTV z mano noče podaljšati pogodbe – menda zaradi mojega 'neprimernega obnašanja'," je povedal Štefančič. A zares neprimerno je po njegovih besedah to, da so denimo ukinili oddaje Politično s Tanjo Gobec, Točka preloma z Janjo Koren in Globus. "Zares neprimerno je, da kot odgovorna urednica nastopa in odstavlja oseba, ki jo je ob imenovanju podprlo le 21 odstotkov zaposlenih," je med drugim dejal: "Zares neprimerno je, da ponižujejo in žalijo inteligenco te slavne, mogočne hiše. Zares neprimerno je, da so za skoraj dva meseca ugasnili Studio City. Zares neprimerno je, da so ignorirali več kot 40.000 podpisov za takojšnjo vrnitev Studia City. Zares neprimerno je, da se odgovorna urednica ne odziva na elektronsko pošto urednice Studia City. Zares neprimerno je, da kot odgovorna urednica nastopa in odstavlja oseba, ki jo je ob imenovanju podprlo le 21 odstotkov zaposlenih. Aktiv novinarjev in društvo novinarjev sta jo zaradi predvolilnih oddaj pozvala k odstopu, pa se ni niti odzvala – to je zares neprimerno. In navsezadnje, zares neprimerno je, da vodstvo te slavne, mogočne hiše ne plačuje kolumnistov Studia City in da zdaj z mano noče podaljšati pogodbe, da torej s Studiem City počne to, kar je Janševa vlada počela s Slovensko tiskovno agencijo."

RTV: oddaja bo v maju doživela nekaj vizualnih in programskih sprememb

"Po tehtnem premisleku bo Studio City v maju doživel osvežitev in prenovitev oddaje," je vodstvo RTVS zapisalo v izjavi za javnost. Ob tem so dodali, da se je vodstvo informativnega programa Televizije Slovenija, "zavedajoč se pomena blagovne znamke Studio City", odločilo, da bo oddaja v maju doživela nekaj vizualnih in programskih sprememb, med drugim tudi pri vodenju. K posodobitvi oddaje so jih po njihovih navedbah spodbudile nedavne javne izjave nekdanjega voditelja oddaje, ki jih ocenjujejo kot žaljive do zaposlenih na RTV Slovenija in celo kot grožnjo zoper posamezne zaposlene. "Na RTV Slovenija smo zavezani javnosti v najširšem pomenu, prav tako pa kot javni medij in izredno pomembna institucija za demokratično družbo spodbujamo spoštljiv in argumentiran dialog, kjer ni prostora za grožnje," so dodali.

Na RTVS uradno informacij o tem, kdo bo prevzel vodenje Studia City, še ne dajejo, kot možno voditeljico pa se omenja Vido Petrovčič, ki je bila za klice danes nedosegljiva.

Novinarka in voditeljica na Televiziji Slovenija Ksenija Horvat je dejala, da novinarji na RTVS prvič do zdaj resno vedo, kaj hočejo. Hočejo nov zakon o RTVS, novo vodstvo zavoda, ki ga bo skrbno vodilo, programski svet, ki ne bo političen, urednike, ki bodo modri in se bodo znali upreti vplivom od zunaj, je naštela. Poleg tega po njenih besedah hočejo takšne pogoje dela, da mladi ne bodo odhajali h konkurenci.

Novinarka Radia Slovenija Tatjana Pirc je opozorila, da se je podrejanje medijev v Srbiji in na Madžarskem začelo z nastavljanjem večinoma tretjerazrednih novinarjev na uredniške položaje. To so tamkajšnje oblasti počele z namenom uničevanja dobrih medijev, saj da bo tako lažje vladati, je dejala.