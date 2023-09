Studio Moderna vrača kupnine: 'Iz ozadja niti vleče Češko'

Vzmetnice in ležišča znamke Dormeo, kuhinjski aparati Delimano in izdelki za čiščenje doma znamke Rovus. To so le tri od številnih blagovnih znamk Studia Moderna, od 24. avgusta v stečaju, ki so jih potrošniki kupovali, po stečaju pa ostali brez izdelkov in brez svojega denarja. "Zdi se mi skrajno neposlovno oziroma nepošteno, da veš, da bo šla firma v stečaj, pa še vedno prodajaš za vnaprej z dobavnim rokom za neko blago ," razmišlja Tomaž Modic , novinar spletnega portala Necenzurirano, rešitev za potrošnike pa je jasna, pravi. "Svoje terjatve pravočasno prijavite v stečajno maso."

Tam je zapisano, da če se izkaže, da je zahtevek kupca upravičen in v kolikor bo ta podal ustrezno izjavo o neuveljavljanju terjatve nasproti podjetju Studio Moderna, mu bo podjetje Rica Home zagotovilo enake ali podobne izdelke v protivrednosti njegove terjatve do podjetja Studio Moderna. "Ker podjetje Rica Home ceni Vašo zvestobo blagovni znamko Dormeo /.../, bo podjetje vsem, ki se boste odločili za zgoraj opisano možnost, podarilo tudi vrednostni bon v vrednosti 20 evrov za terjatve, nižje od 300 evrov, in bon v vrednosti 40 evrov za terjatve, višje od 300 evrov, ki ga boste lahko uporabili v predbožičnem času," so še zapisali.

Kaj je v ozadju? Modic meni, da je to še en dodaten dokaz, da to podjetje, ki po besedah Češka ni povezano oziroma ni naslednik Studia Moderna, to dejansko je. "Je podjetje, ki je prevzelo zdravi del posla Studia Moderne in ga še vedno obvladuje oziroma iz ozadja vleče niti Sandi Češko," doda.