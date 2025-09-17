Študiraj in delaj hkrati ter prejmi štipendijo ali subvencijo

Jesen prinaša izjemno priložnost za vse, ki še razmišljate o študiju. Ne glede na to, ali ste svež maturant, nezadovoljni študent ali izkušen zaposleni, ki želi napredovati – Academia, višja strokovna šola ponuja fleksibilen, praktično naravnan višješolski strokovni študij z mednarodnimi možnostmi in zdaj tudi pomembne finančne podpore. Boste med bruckami in bruci novega študijskega leta tudi vi, ali boste čez leto dni gedali, kako drugi napredujejo?

Širok nabor programov v najbolj iskanih poklicih

Resnične zgodbe študentov Academie pričajo o tem, kako raznoliki programi odpirajo poti v uspešne kariere. Urša Rakovič je kot diplomantka ekonomije (modul digitalni marketing) osvojeno znanje iz predavanj in projektov takoj uporabila v marketing agenciji. Danes kot specialistka za oglaševanje na Facebooku in TikToku potrjuje, da ji je študij dal konkurenčno prednost. "Izbrala sem Academio zaradi modularnega načina študija predmet za predmetom in osebnega pristopa, ki nam je olajšal pridobivanje znanja," pojasnjuje Urša. Že med študijem je sodelovala v projektu "Map the System" v partnerstvu z Univerzo Oxford, kar ji je prineslo dragocene izkušnje in samozavest – službo v podjetju HS PLUS je dobila le tri mesece po začetku študija. Tudi Megi Rosić, študentka programa Medijska produkcija, poudarja kakovost študija na Academii. Izbrala je modul fotografije in pohvali raznolikost domačih in tujih predavateljev ter njihovo dostopnost. "Ta podpora in raznolikost sta mi pomagali zrasti tako osebno kot profesionalno," pravi Megi. Po dveh letih študija je veliko bolj odprta za nove priložnosti – zahvaljujoč dvojni diplomi bo poleg slovenskega naziva pridobila še britansko Higher National Diploma, kar ji omogoča nadaljnji študij ali kariero na tujem. Njen cilj je preizkusiti se v mednarodnem okolju, saj Academia študente spodbuja k sodelovanju v Erasmus+ izmenjavah in praksi v tujini. "Ne prestrašite se izzivov in uživajte v tem, kar delate," svetuje bodočim študentom. Njena ambicioznost dokazuje, da lahko s strastjo in inovativnostjo dosežeš izjemne rezultate kjerkoli po svetu.

Prednosti študija na Academia Maribor

Študij na Academia Maribor, višji strokovni šoli, odlikuje več lastnosti, zaradi katerih diplomanti hitro napredujejo v karieri. Med ključnimi prednostmi izstopajo: - Praktičen študij s kar 800 urami praktičnega izobraževanja v podjetjih (100 dni) – "learning by doing" pristop. - Predavatelji iz gospodarstva in aktualna znanja: program, ki ga sooblikuje in izvajajo strokovnjaki iz gospodarstva. - Mednarodne priložnosti (Erasmus izmenjave, tuji gostujoči predavatelji) in dvojna diploma – poleg slovenske višješolske diplome še britanska Higher National Diploma. - Fleksibilen študij ob delu: predmet za predmetom (modularna izvedba), možnost študija na daljavo in prilagojen urnik za zaposlene študente. - Visoka zaposljivost in plače diplomantov: nižja brezposelnost diplomantov in nadpovprečne plače v primerjavi s srednješolsko izobraženimi.

Praktično naravnan študij in 800 ur prakse v podjetju vodi do hitre zaposlitve in višje plače

Ena največjih prednosti višješolskega študija na Academii je poudarek na praktičnih znanjih. Študenti v dveh letih opravijo 800 ur praktičnega izobraževanja pri delodajalcih, kar pomeni skoraj pol leta delovnih izkušenj že med študijem. Tako se hitro prilagodijo konkretnim delovnim mestom in samozavestno vstopijo na trg dela takoj po diplomi. Hkrati predavanja vodijo strokovnjaki iz gospodarstva, ki teorijo povezujejo z aktualnimi primeri iz prakse. "Praktična naravnanost predavanj in pripravljenost predavateljev na pomoč sta me pri študiju najbolj veselili," pravi Tomaž Smrekar, diplomant gradbeništva, danes direktor družinskega podjetja, ki je ob delu končal študij na Academii. Tomaž je bil študent Gradbeništva leta in poudarja, da je praksa med študijem ključno prispevala k njegovemu razvoju: študij je neposredno povezal z realnimi projekti v podjetju in s tem dvignil raven znanja ter inovativnosti. Poudarek na "učenju iz izkušenj" pomeni, da študenti preko projektnih nalog, vaj in ekskurzij pridobivajo praktične veščine. Vsebine programov so nastale v sodelovanju z gospodarstvom, zato diplomanti pridobijo iskana znanja na trgu dela. Ni presenečenje, da imajo diplomanti višjih strokovnih šol v povprečju 20 % višje plače od vrstnikov s srednjo šolo. V kar 7 od 12 regij pa presegajo tudi zaslužke diplomantov visokošolskih programov prve stopnje. Tudi zaposljivost diplomantov VSŠ je odlična – po podatkih OECD so diplomanti višješolskih študijev najbolj zaposljivi diplomanti terciarnega izobraževanja v Sloveniji. Na Academii pa je med diplomanti tudi veliko podjetnikov in hitro napredujočih kadrov, ki cenijo prav praktične izkušnje in mehke veščine, razvite med študijem.

Fleksibilen študij ob delu in na daljavo

Študij na višji strokovni šoli Academia je zasnovan fleksibilno, da je primeren tudi za že zaposlene ali tiste, ki želijo ob študiju delati. Izvedba v modularni obliki – predmet za predmetom – omogoča osredotočenost na eno stvar naenkrat in lažje usklajevanje obveznosti. Predavanja potekajo v klasični obliki v živo na lokaciji v Mariboru ali na daljavo prek videokonference, kar pomeni, da lahko študirate od kjerkoli. "Možnost študija na daljavo je bila zame ključna – le tako sem lahko ob delu v banki dokončal študij programskega inženirstva," pojasnjuje David Mihalič, ki je med študijem že delal kot sistemski inženir v podjetju in uspešno združil oboje. David izpostavlja, da so praktične naloge in skupinski projekti bili odličen trening, študij na daljavo pa mu je omogočil učinkovito organizacijo časa. Njegova zgodba kaže, da se da študirati ob delu in kljub vsem obveznostim diplomirati z odliko. Pomembno je poudariti, da imajo vsi vpisani študentje status študenta in v primeru da niso zaposleni ali brezposelne osebe tudi dostop do študentskih ugodnosti (štipendije, subvencionirana prehrana in prevoz, bivališče v študentskem domu ipd.).

Mednarodne izkušnje in dvojna diploma za konkurenčno prednost

V sodobnem času delodajalci cenijo mednarodne izkušnje in odprtost, zato Academia svojim študentom ponuja številne priložnosti za nabiranje le-teh. Študenti se lahko udeležijo praks v tujini, mednarodnih projektov in poletnih šol, kar je konkurenčna prednost pri kasnejši zaposlitvi. "Delodajalci pozdravljajo mednarodne izkušnje mladih že v času študija," poudarja ravnateljica mag. Vida Perko. Academia je akreditirana za izvajanje britanskih programov v Sloveniji, zato študenti lahko hkrati z domačo diplomo pridobijo še britansko diplomo (HND) in s tem neposredno prehodnost na več kot 200 tujih univerz. Dvojna diploma pomeni, da se vrata v svet po zaključku študija bistveno odprejo – diplomanti se lahko vpišejo na nadaljevalne študije v tujini ali pa se s pridobljenim mednarodno diplomo takoj zaposlijo v globalnih podjetjih. Med študijem na Academii vlada živahno medkulturno okolje – v zadnjem letu je na šoli študiralo kar študentov iz 23 različnih držav sveta. Takšna raznolikost dodatno bogati izkušnjo študija in pripravlja diplomante na delo v globalnem okolju. "S predavatelji iz gospodarstva do praktičnih znanj in zaposlitve," pravi slogan Academie, ki se odraža tako v predavalnicah kot na terenu, kjer študentje obiskujejo podjetja doma in po svetu. Ob podpori kariernega centra šole, ki študentom pomaga pri povezovanju z delodajalci so diplomanti Academia Maribor pripravljeni na takojšen preskok na trg dela. "Z nekaj motivacije in volje lahko dosežete cilj, ki si ga zadate," pravi David Mihalič in bodočim študentom svetuje, naj delajo sproti ter izkoristijo vse, kar jim Academia ponuja. Podobno mnenje deli tudi Tomaž: "Ne bojte se vprašati in poiskati pomoči. Odzivnost in pripravljenost na sodelovanje na šoli sta res odlični," pravi o svojih izkušnjah.

Priložnost, ki je ne gre zamuditi