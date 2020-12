PRENOS V ŽIVO: 'Stvari se v pravni državi ne smejo delati po domače'

Na odločitev ustavnega sodišča, da so sklepi vlade in ministrice za izobraževanje Simone Kustec, s katerimi so podaljševali šolanje na daljavo, neveljavni ter mnenja pravnih strokovnjakov, da to pod vprašaj postavlja tudi ostale ukrepe, ki jih je sprejela vlada, se vrstijo številni odzivi. Odločitev sodišča medtem pozdravljajo v opoziciji.

icon-expand Jernej Pikalo FOTO: 24ur.com

Situacija, kar se epidemiologije tiče je izjemno zahtevna, je uvodoma v izjavi za javnost dejal Jernej Pikalo (SD). "Vsi razumemo, da je težko v takšnih razmerah. To ne more biti opravičilo za tisto, kar je US včeraj povedal, da ne gre. Stvari v pravni državi se ne morejo in ne smejo delati po domače. Potem državljani ne vedo, kaj je prav in kaj ne, ne vedo, kaj velja in kaj ne, predvsem pa so zmedeni. Iz zmede pa izhaja tudi nezaupanje do oblasti."

Pikalo je dejal, da je še posebej solidaren s starši otrok s posebnimi potrebami, ki preprosto ne znajo pomagat svojim otrok pri osvajanju znanj, ker niso usposobljeni za to. "Potem pa otroku z odloki, ki so rokohitrsko narejeni odrekajo pravico do razvoja. Izobraževanje ni nekaj, kar lahko počaka. Nekaterih razvoje faze odvijajo sedaj in jih čez pol leta ne bo več." Pikalo zelo pozdravlja odločitev US in upa, da bodo na ministrstvu vsaj za otroke s posebnimi potrebami omogočili pouk, da bodo ti otroci imeli strokovno pomoč. "V eni državi, ki se ima za pravno državo, je spoštovanje formalnega okvira ključno. Zato, ker je formalni okvir tisto, kar preprečuje samovoljo oblasti." Preseneča ga tudi to, da je US že poleti zelo jasno reklo, da je ukrepe treba utemeljevat na 14 dni in analizirati situacijo, na šolskem ministrsvu pa, tako Pikalo, ni nobene želje po tem, da bi prišlo do sprememb.