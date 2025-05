Subotiču izplačali za skoraj 25.000 kilometrov potnih stroškov

Že pred več kot mesecem dni smo Tomaža Subotiča prvič zaprosili, naj predloži dokazilo, da je sam poravnal pravno mnenje, ki mu ga je uredil direktor celjske bolnišnice Dragan Kovačič - prav tisti, ki ga je sveta zavoda s Subotičem na čelu nadzoroval in ga tudi imenoval na direktorsko pozicijo.

Do danes nam ga še ni posredoval. In čeprav direktor Kovačič zanika, da bi pravna mnenja Subotiču plačevala tretja največja bolnišnica v državi, nam že skoraj dva tedna ne želijo posredovati pravnega mnenja, ki ga je tisti mesec pri isti odvetnici - Nini Zidar Klemenčič - naročila in plačala bolnišnica.

Medtem pa objavljamo nova razkritja v politično-gospodarski aferi Karigador. Spomladi 2023 je Subotič večkrat bezplačno odstopil svojo obmorsko vilo predsedniku vlade Robertu Golobu, njegovi partnerki Tini Gaber in zaposoleni v Kabinetu predsednika vlade, ki je zanju omnenjeni dopust tudi urejala, Pini Weisseissen.

Prav takrat je bil, je razvidno iz sporočil, v stiku tudi z Alešem Šabedrom - takratnim direktorjem na zdravstvenem ministrstvu. V enem od sporočil, ki smo jih pridobili od vira blizu Subotiča, Šabeder tik pred imenovanjem v drugo državno bolnišnico - ljubljansko psihiatrijo - zapiše: "Pravijo, da je do menjave še največ en teden." Subotič pa odgovori: "Kdo to pravi?"

In nadalje Šabedru, ki je bil takrat skupaj z ministrom Danijelom Bešičem Loredanom, zaradi vse slabših razmer v zdravstvu, pod drobnogledom javnosti, zapiše: "/.../ mislim, da je bil Dani dober. Reporter pa res noro. Tebe pa sploh nenormalno, sem povedal, če komu vrjamem, si ti ... umiri se, upam, da ostanete še nekaj časa in greš nato v Unior. Rabimo te."

V Uniorju je država največji lastnik, Subotič pa nadzornik. Zato ga vprašamo, ali sporočila pomenijo, sta se s Šabedrom dogovarjala za zaposlitev po odhodu z ministrstva, oziroma ali mu je celo ponujal novo službo? "/.../ ne bom javno odgovarjal na vaša vprašanja," je sporočil pisno. Medtem, ko Šabeder na novinarska vprašanja ni odgovoril.



Smo pa zahtevali podatke o plačilih po tem, ko je vidni član Gibanja Svoboda, poslanec Lenart Žavbi, v naši večerni oddaji izjavil, da se člani svetov zavodov s tem položajem finančno ne morejo okoristiti. "Mislim, da je sejnina približno 70 evrov na mesec. Minus dva meseca poleti, pač, mi govorimo o nekih funkcijah, ki niso nikakor plačane, nobene materialne koristi nima nihče."

V celjski bolnišnici je Subotič sodeloval na 19 rednih oziroma izrednih sejah ter na 25 korespondenčnih. Prejel je nekaj manj kot 3000 evrov bruto sejnin. A pozor - precej več, skoraj 3.500 evrov, je prejel za potne stroške. Po naših informacijah mu je bolnišnica v večini primerov krila stroške poti med Prago in Celjem. V ljubljanski Psihiatrični kliniki je za skupno 19 sej - 13 rednih in 6 dopisnih - prejel slabih tisoč 300 evrov neto sejnin in prav tako več še za potne stroške. Skupno sta tako obe bolnišnici Subotiču izplačali za več kot 24 tisoč kilometrov prevoženih poti.

Ob vsem skupaj pa nam iz Generalnega sekretariata vlade niso odgovorili, ali so Komisiji za preprečevanje korupcije, ki preverja ali je Golob pri brezplačnih dopustih in imenovanjih Subotiča kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, že poslali zahtevano dokumentacijo.