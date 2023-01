Subvencija za študentske bone bo po novem znašala najmanj 4,5 evra

Subvencija za študentske bone se bo zvišala, so sporočili iz Ministrstva za delo, družino, enake možnosti in socialne zadeve. Dvig bodo izvedli v dveh korakih. 1. marca se bo subvencija zaradi redne uskladitve z inflacijo dvignila za okrog 35 centov. Po redni uskladitvi pa bodo v noveli ZSŠP določili še višji znesek subvencije, ki bo znašal najmanj 4,5 evra. To pomeni, da se bo subvencija letos dvignila za okrog 30 odstotkov.

"Na ministrstvu za delo, družino, enake možnosti in socialne zadeve se zavedamo, da se študentje v zadnjih dneh soočajo z nesorazmerno podražitvijo cen pri mnogih ponudnikih subvencionirane študentske prehrane, zato smo aktivno pristopili k iskanju rešitev," so sporočili iz Ministrstva za delo, družino, enake možnosti in socialne zadeve. Višino subvencije študentske prehrane določa Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP), zato so na ministrstvu pristopili k pripravi novele ZSŠP, s katero nameravajo višino subvencije dvigniti za vsaj 1 evro. Dvig nameravajo izvesti v dveh korakih. 1. marca se bo subvencija zaradi redne uskladitve z inflacijo dvignila za okrog 35 centov. Po redni uskladitvi pa bodo v noveli ZSŠP določili še višji znesek subvencije, ki bo znašal najmanj 4,5 evra. To pomeni, da se bo subvencija letos dvignila za okrog 30 odstotkov.

icon-expand Višina subvencije se bo dvignila za vsaj en evro. FOTO: Thinkstock

Na ministrstvu bodo preučili tudi možnost zakonske omejitve najvišje možne cene študentskega obroka, ki bo služila čezmernim podražitvam. Na ministrstvu se po njihovih besedah zavedajo tudi dodatnih pomanjkljivosti trenutne ureditve, zato bodo preučili pogoje glede izvajanja razpisa in možnosti zagotavljanja bolj kakovostnih in zdravih obrokov ter se zavzeli za prenovo trenutnega sistema, tudi s spodbujanjem vzpostavljanja izgradnje novih javnih menz, ki bi na neprofiten način zagotavljale dostopne kakovostne in polnovredne obroke vsem študentkam in študentom.