Subvencioniranje letalskih povezav: izbrali 10 prednostnih destinacij

Okrevanje letalskega prometa v Sloveniji je po pandemiji covida-19 po njenih besedah zelo slabo. Pri tem sta se združila negativna učinka pandemije in propada letalskega prevoznika Adrie Airways. Zato se je država reševanja lotila s tem programom in preučitvijo možnosti ustanovitve novega slovenskega letalskega prevoznika. "O tem bomo govorili, ko bodo narejene poglobljene analize, ki se sedaj pripravljajo," je dejala.

Pred objavo razpisa za subvencioniranje mora država pridobiti soglasje Evropske komisije. "Smo skoraj v dnevnih stikih, naša pričakovanja pa so, da bi soglasje dobili še v tem mesecu, kar pomeni, da bi bil tudi razpis lahko objavljen še v tem mesecu," je povedala ministrica. Po besedah gospodarskega ministra Matjaža Hana je pomembno, da se to zgodi čim prej: "Brez povezljivosti ne more biti dobrega in izvoznega gospodarstva ter turističnega obiska."

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek , bodo seznam, če bo po prvem krogu ostalo še sredstev, razširili na letališča Rim, Stockholm, Oslo, Barcelona, Lizbona, Priština in Pariz. Če bo še sredstev, pa bodo na ta seznam uvrstili vse destinacije na ozemlju skupnega evropskega prostora, torej EU, Norveška, Islandija in Balkan, je povzela.

Na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana je v poletni sezoni letenja v letu 2019 obratovalo 29 rednih letalskih prog, ta številka pa se je v poletni sezoni 2022 znižala na 19. letalskih prog znotraj EU, ki so do leta 2019 bile v voznem redu in še niso nadomeščene. To so denimo Berlin (nizka donosnost), Düsseldorf (stečaj prevoznika), Helsinki (nizka donosnost zaradi prepovedi preleta Rusije), London Stansted (zaprtje baze prevoznika), Manchester (stečaj prevoznika), Praga (stečaj prevoznika), Sofija (stečaj prevoznika) in Dunaj (stečaj prevoznika).

Zaradi ukinitve letalskih prog je zmanjšana letalska dostopnost Slovenije, kar se odraža predvsem na turističnem izkupičku Slovenije in manjši mobilnosti. Slovenski turizem je v pretežni meri odvisen od potovanj tujih turistov, ki so pred pandemijo ustvarili kar 75 odstotkov vseh turističnih prihodov in 72 odstotkov prenočitev v Sloveniji, so še sporočili z ministrstev.