Šuc dobil soglasje Hrvaške, septembra prevzema veleposlaništvo v Zagrebu

Na zunanjem ministrstvu so nam potrdili, da je novi veleposlanik Slovenije na Hrvaškem Vojislav Šuc dobil agrema države gostiteljice. Na položaju bo Šuc nadomestil dosedanjo veleposlanico Smiljano Knez. Posle naj bi prevzel septembra.

Vojislav Šuc je dolgoletni karierni diplomat, nazadnje je bil vodja slovenskega stalnega predstavništva pri uradu ZN in drugih mednarodnih organizacij v Ženevi, v preteklosti pa je bil med drugim veleposlanik na Švedskem in generalni konzul v New Yorku.