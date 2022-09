Suh kruh ni za staro šaro

Višek živil v dobrodelne namene

Ali veste, koliko hrane pristane v košu? Povprečen Slovenec je zavrže kar 68 kilogramov letno*, medtem ko tretjina proizvedene hrane na svetu konča v smeteh. Dejstvo je, da bi že četrtina zavržene hrane lahko preprečila lakoto na svetu**.

V Sparu se tega zelo dobro zavedajo, zato so se odločili, da viške hrane podarijo. Redno spremljanje prodaje jim sicer omogoča optimalno naročanje hrane in s tem minimalna vračila. Kljub vsemu pa nekaj živil ostane na policah in ta v okviru akcije Donirana hrana že več kot osem let podarjajo različnim humanitarnim organizacijam. To so Zveza Lions klubov, humanitarno društvo Hrana za življenje (Food for Life Slovenija), Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva in Društvo Krog 9. Spar je samo v lanskem letu v dobrodelne namene tako prispeval hrano v skupni vrednosti več kot milijon evrov.

Nove jedi iz starega kruha