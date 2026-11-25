Nega temelji na treh korakih: blago čiščenje brez mila, redno vlaženje z obnovitvenim balzamom vsaj dvakrat na dan in vzdrževanje kislega pH kože (med 4 in 6). V članku povzemamo priporočila iz vodnika o atopijskem dermatitisu in iz linije Rilastil Xerolact za suho in zelo suho kožo ter kožo nagnjeno k atopiji, ki je primerna za odrasle, otroke in dojenčke in jo v Sloveniji dobavlja Pharmagea (pharmagea.com).

Rilastil Xerolact za suho kožo pozimi iz ponudbe Pharmagea: čistilno olje za obraz in telo, PB balzam, obnovitvena krema za roke in balzam za ustnice. FOTO: Pharmagea

Zakaj je koža pozimi suha?

Suha koža pozimi je predvsem posledica oslabljene kožne pregrade, skozi katero izhlapi več vode kot sicer. Naravni pH površine kože je v povprečju nižji od 5 (Lambers in sod., 2006); rahlo kisel pH med 4 in 6 podpira ravnovesje kožne mikrobiote in normalno delovanje kožnih encimov. Vroča voda, dolgotrajne kopeli, dišave in navadna mila pH zvišajo in odstranijo lipide, zato koža izgublja vlago in se lušči. Pri ljudeh z okvaro gena za beljakovino filagrin, ki je del kožne pregrade, koža ne more ohranjati optimalne vlage in kislega pH (Palmer in sod., 2006), transepidermalna izguba vode je večja in suhost spremlja srbenje. Zato linija Rilastil Xerolact temelji na natrijevem laktatu in vlažilnem kompleksu, ki pomirja napetost in srbež, krepi in obnavlja kožno bariero ter zmanjša zategovanje in luščenje; linija je idealna za hladne mesece in po kopanju.

Suha koža ali atopijski dermatitis: kako ju ločiti?

Suha koža je stanje, atopijski dermatitis pa kronična vnetna kožna bolezen z oslabljeno kožno pregrado, ki se kaže kot suha koža, srbenje in ekcem na tipičnih predelih telesa. Ni nalezljiv, je pa ponavljajoč: obdobja izbruhov se izmenjujejo z umirjenimi obdobji. Med izbruhi na koži prevladuje bakterija Staphylococcus aureus, ki vzdržuje vnetje; po sistematičnem pregledu (Totté in sod., 2016) je koža z atopijskim dermatitisom z njo kolonizirana v približno 70 % na predelih z lezijami in v približno 39 % na koži brez lezij. Praskanje dodatno poškoduje pregrado, zviša pH in stopnjuje srbenje, zato nastane začaran krog. Blažje oblike negujemo s kakovostnimi vlažilnimi in obnovitvenimi izdelki s pre- in postbiotiki, ki podpirajo kožno mikrobioto; hujše oblike z obsežnimi izbruhi ali okužbami zdravi zdravnik, pogosto s kortikosteroidi. Atopijski dermatitis ni ozdravljiv, je pa dobro obvladljiv: z dosledno nego občutno omilimo izbruhe in zmanjšamo njihovo pogostost.

Kako čistiti suho kožo, da je ne izsušimo?

Izberite čistilo brez mila s pH, ki je enak fiziološkemu pH kože, in ga nanesite na vlažno kožo. Rilastil Xerolact čistilno olje deluje po principu afinitete: oljna sestavina veže maščobe in umazanijo, ne da bi poškodovala naravno zaščitno plast kože, pH 5,5 pa ustreza fiziološkemu pH. Vlažilno-obnovitveni kompleks (19,9 %) z natrijevim laktatom, glicerinom, oljem riževih otrobov in mandljevim oljem obnavlja zalogo lipidov, niacinamid pomirja kožo in podpira obnovo pregrade. V testu na 20 prostovoljcih s suho ali atopično kožo, starih od 21 do 68 let, so 24 ur po enkratnem čiščenju izmerili 15,7 % višjo vlažnost, 55,5 % manj suhosti in 14,8 % manjšo transepidermalno izgubo vode. Olje nanesite na vlažno kožo, ga nežno vtrite in izplaknite; za oljno kopel med polnjenjem kadi v kad brizgnite pet potiskov. Primerno je za obraz in telo ter za celo družino, od dojenčkov (0+) do odraslih; klinično je testirano pod pediatrično kontrolo. Kdor ima raje gel, lahko izbere Rilastil Xerolact čistilni gel s pH 5,5, ki prav tako čisti brez mila.

Kako negovati telo in atopijsko kožo pozimi?

Po vsakem čiščenju nanesite obnovitveni balzam na še rahlo vlažno kožo, dvakrat na dan. Rilastil Xerolact PB balzam za obraz in telo pomaga ublažiti srbenje ter obnovi oslabljeno funkcijo kožne pregrade s kombinacijo prebiotika (alfa-glukan oligosaharid) in postbiotika (Lactobacillus ferment), obnavlja zalogo lipidov in ohranja vlažnost kože 48 ur; kompleks proti srbenju z niacinamidom, vitaminom E in dikalijevim glicirizinatom pomiri draženje že v 5 sekundah. V testu na 20 prostovoljcih s suho, zelo suho ali atopično kožo so po 28 dneh nanosa dvakrat na dan izmerili 34,3 % višjo vlažnost, 27,2 % boljšo elastičnost in 20,4 % manjšo izgubo vode. Klinična študija na 396 bolnikih (Gelmetti in sod., 2023) je pokazala, da krema Rilastil Xerolact PB s prebiotiki in postbiotiki značilno izboljša znake atopijskega dermatitisa. Balzam je brez dišav in je primeren za odrasle, otroke in dojenčke (0+). Za manjša območja suhe, luščeče se kože in zadebeljene kože komolcev, kolen in pet je namenjen Rilastil Xerolact 18 % balzam z natrijevim laktatom, nanaša se dvakrat na dan.

Kako negovati roke in ustnice pozimi?

Roke in ustnice potrebujejo pozimi večjo nego kot preostala koža, ker so ves čas izpostavljene mrazu, vodi in umivanju. Rilastil Xerolact obnovitvena krema za roke vsebuje 20 % karitejevega masla, ki kožo globinsko nahrani, mehča in spodbuja naravni proces obnove, ter vitamin E; primerna je za suho in zelo suho kožo rok in za roke, poškodovane zaradi zunanjih dejavnikov ali agresivnih snovi. Nanesite jo večkrat na dan oziroma po potrebi; učinkovitost je bila klinično testirana ob nanosu dvakrat na dan v 15 dneh. Za ustnice sta na voljo Rilastil Xerolact obnovitveni balzam v tubi s 15 % karitejevega masla, arganovim oljem in vitaminom E za suhe in razpokane ustnice ter balzam v stiku s 5 % karitejevega masla, čebeljim in kandelila voskom; v testu na 20 prostovoljcih se je po 15 dneh nanosa 2-3-krat na dan hidracija ustnic povečala za 15,4 %, elastičnost za 11,4 %. Oba izdelka sta hipoalergena in brez derivatov pšenice.

Kaj pri suhi koži pozimi velja za vso družino?

Tri pravila veljajo za odrasle, otroke in dojenčke: prhajte se z mlačno, ne vročo vodo, čistite brez mila in nanesite balzam takoj po prhanju, dokler je koža še rahlo vlažna. Izogibajte se dolgotrajnim kopelim, dišavam in praskanju. Rilastil Xerolact čistilno olje in PB balzam sta primerna za dojenčke od rojstva, otroke in odrasle, zato lahko vsa družina uporablja ista dva izdelka. Pri koži, nagnjeni k atopiji, je pomembno, da ne prenehate z nego v umirjenih obdobjih, saj redno vlaženje in obnova pregrade podaljšujeta čas brez izbruhov. Če se kljub dosledni negi pojavijo obsežni izbruhi, znaki okužbe ali srbenje, ki moti spanje, se posvetujte z zdravnikom.

Kje kupiti Rilastil Xerolact v Sloveniji?

Linijo Rilastil Xerolact (čistilno olje, čistilni gel, PB balzam, krema za roke, balzami za ustnice, 18 % balzam in nega stopal) v Sloveniji dobavlja Pharmagea d.o.o. (pharmagea.com). Izdelki so na voljo v spletni trgovini z dostavo po vsej Sloveniji, ogledate pa si jih lahko tudi v razstavnem salonu na Litostrojski cesti 40 v Ljubljani.

Pogosta vprašanja

Kako negovati kožo z atopijskim dermatitisom?

Kožo nežno očistite z blagim čistilnim oljem, jo redno vlažite z balzamom za obnovo kožne pregrade in vzdržujte kisel pH (med 4 in 6). Izogibajte se tuširanjem z vročo vodo, agresivnim milom in praskanju. Linija Rilastil Xerolact je zasnovana prav za atopijsko in zelo suho kožo.

Je atopijski dermatitis nalezljiv?

Ne. Atopijski dermatitis ni nalezljiv - gre za kronično vnetno stanje, povezano z oslabljeno kožno pregrado in imunskim odzivom, ne z okužbo, ki bi se prenašala med ljudmi.

Kako očistiti zelo suho kožo, ne da bi jo izsušili?

Izberite čistilo brez mila s pH, ki je enak fiziološkemu pH kože. Xerolact čistilno olje deluje po principu afinitete - oljna sestavina veže maščobe in umazanijo, ne da bi poškodovala naravno zaščitno plast kože - in ima pH 5,5. Nanesite ga na vlažno kožo, nežno vtrite in izplaknite.

Ali je čistilno olje primerno za dojenčke z atopijsko kožo?

Da. Rilastil Xerolact čistilno olje je primerno za dojenčke od rojstva (0+), otroke in odrasle s suho, občutljivo kožo ali kožo nagnjeno k atopiji. Klinično je testirano pod pediatrično kontrolo, ne vsebuje mila in je hipoalergeno. Uporabite ga lahko tudi za pripravo oljne kopeli.

Ali krema pomaga pri razpokani koži rok?