Suho jesensko vreme bo vztrajalo še cel teden, temperature okoli 20 stopinj

Do sobote bodo jutranje temperature večinoma med 5 in 10, popoldanske pa med 15 in 20, na Primorskem lahko ponekod celo do 24 stopinj Celzija. Rože na grobovih bodo torej varne pred pozebo, so zapisali vremenoslovci na Agenciji RS za okolje.

Hladna fronta, ki nas bo predvidoma oplazila v noči na nedeljo, nam padavin ne bo prinesla, bo pa za njo k nam pritekal nekoliko hladnejši zrak. Tako bodo jutranje temperature od nedelje naprej večinoma med 0 in 5, popoldanske pa med 10 in 15 stopinj Celzija. Na Primorskem bo spet nekaj stopinj topleje.