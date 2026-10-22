PRENOS V ŽIVO: Sukičeva s kazensko ovadbo: sum korupcije, izsiljevanja in zlorabe oblasti

V ovadbi med drugimi imenuje Anžeta Logarja, Tadeja Ostrca in Jerneja Vrtovca.

Kazensko ovadbo poslanka Levice Nataša Sukič vlaga zaradi suma, "da je bila v ozadju nenadnega odstopa in odpovedi poslanskemu mandatu poslanke Tee Košir izpeljana t. i. vezana politična trgovina (politična korupcija)". Meni namreč, da je bila nekdanja poslanka izpostavljena sistemskemu ustrahovanju, grožnjam in finančnemu izsiljevanju z namenom, da se jo prisili v odstop s funkcije poslanke v korist stranke Demokrati (in širše koalicije).

Tea Košir FOTO: DZ

"S tem bi vladna koalicija in stranka Demokrati ohranili politično razmerje moči, ki bi ga z njenim napovedanim prestopom med nepovezane poslance izgubili," dodaja poslanka. Ob tem pa da je kot "protiusluga za uklonitev pritiskom in odpoved mandatu" bila Koširjevi "po hitrem postopku in brez javnega razpisa" zagotovljena zaposlitev na Direkciji RS za infrastrukturo. Tudi kasnejši preobrat, po katerem se Koširjeva domnevno vrača v lastno podjetje, ne izniči že izvršenih znakov koruptivnih ravnanj in političnega kupčkanja s strani ovadenih nosilcev oblasti, meni Sukičeva.

Ob 11. uri bo Nataša Sukič podala izjavo za medije, v kateri bo predstavila podrobnosti kazenske ovadbe.

V ovadbi imenovani Logar, Vrtovec, Ostrc

Zaradi suma kaznivih dejanj grožnje, izsiljevanja, dajanja podkupnine in izsiljevanja poslanca v okviru kaznivih dejanj zoper ustavno ureditev in organe oblasti kazensko ovadbo podaja zoper odgovorne osebe stranke Demokrati – predsednika Anžeta Logarja in ožje vodstvo stranke – ter neznane posrednike. Zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in sodelovanja pri zagotavljanju nezakonite koristi kazensko kazensko ovadbo podaja tudi zoper odgovorne osebe koalicijskih partneric – vodstvo Ministrstva za infrastrukturo in odgovorne osebe na Direkciji RS za infrastrukturo, kjer resor vodi minister iz vrst NSi Jernej Vrtovec.