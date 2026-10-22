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PRENOS V ŽIVO: Sukičeva s kazensko ovadbo: sum korupcije, izsiljevanja in zlorabe oblasti

Ljubljana, 22. 10. 2026 10.06 pred eno minuto 2 min branja 40

Avtor:
M.P.
Nataša Sukič

Poslanka Levice Nataša Sukič je vložila kazensko ovadbo zaradi sumov politične korupcije, izsiljevanja in zlorabe oblasti. Gre za primer nekdanje poslanke Demokratov Anžeta Logarja Tee Košir. Zoper koga vse Sukičeva vlaga ovadbo?

V ovadbi med drugimi imenuje Anžeta Logarja, Tadeja Ostrca in Jerneja Vrtovca.

Kazensko ovadbo poslanka Levice Nataša Sukič vlaga zaradi suma, "da je bila v ozadju nenadnega odstopa in odpovedi poslanskemu mandatu poslanke Tee Košir izpeljana t. i. vezana politična trgovina (politična korupcija)". Meni namreč, da je bila nekdanja poslanka izpostavljena sistemskemu ustrahovanju, grožnjam in finančnemu izsiljevanju z namenom, da se jo prisili v odstop s funkcije poslanke v korist stranke Demokrati (in širše koalicije).

Tea Košir
Tea Košir
FOTO: DZ

"S tem bi vladna koalicija in stranka Demokrati ohranili politično razmerje moči, ki bi ga z njenim napovedanim prestopom med nepovezane poslance izgubili," dodaja poslanka.

Ob tem pa da je kot "protiusluga za uklonitev pritiskom in odpoved mandatu" bila Koširjevi "po hitrem postopku in brez javnega razpisa" zagotovljena zaposlitev na Direkciji RS za infrastrukturo. Tudi kasnejši preobrat, po katerem se Koširjeva domnevno vrača v lastno podjetje, ne izniči že izvršenih znakov koruptivnih ravnanj in političnega kupčkanja s strani ovadenih nosilcev oblasti, meni Sukičeva.

Ob 11. uri bo Nataša Sukič podala izjavo za medije, v kateri bo predstavila podrobnosti kazenske ovadbe.

V ovadbi imenovani Logar, Vrtovec, Ostrc

Zaradi suma kaznivih dejanj grožnje, izsiljevanja, dajanja podkupnine in izsiljevanja poslanca v okviru kaznivih dejanj zoper ustavno ureditev in organe oblasti kazensko ovadbo podaja zoper odgovorne osebe stranke Demokrati – predsednika Anžeta Logarja in ožje vodstvo stranke – ter neznane posrednike.

Zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in sodelovanja pri zagotavljanju nezakonite koristi kazensko kazensko ovadbo podaja tudi zoper odgovorne osebe koalicijskih partneric – vodstvo Ministrstva za infrastrukturo in odgovorne osebe na Direkciji RS za infrastrukturo, kjer resor vodi minister iz vrst NSi Jernej Vrtovec.

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Zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja oziroma opustitve dolžnih ravnanj in prikrivanja podatkov uradnega dokumenta kazenska ovadba naslavlja tudi ministra za zdravje iz vrst Demokratov Tadeja Ostrca, zaradi utemeljenega suma zavestnega in usklajenega delovanja pri finančnem izsiljevanju, pridobivanju osebnih podatkov ter izvajanju pritiskov zoper uradno osebo z namenom vplivanja na sestavo Državnega zbora pa še občinsko svetnico iz stranke Resni.ca (Jesenice) ter neznane storilce.

Nekdanje poslanke s to ovadbo sicer ne ovaja, saj da "iz dejstev izhaja, da je bila žrtev hudega ustrahovanja, groženj in finančnega izsiljevanja, zaradi česar je delovala pod nedopustnim pritiskom, ki je izničil njeno svobodno voljo".

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KOMENTARJI40

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ŠeVednoPlešem
22. 10. 2026 11.00
Dogajanje okoli poslanskega mesta Tee Košir je šolski primer politične korupcije, pritiskov in nedovoljenega trgovanja z mandati. To ni le nelegalno, ampak neposredno ruši ustavno ureditev naše države. KPK preprosto ne sme mižati – vsakršen molk ali ignoranca pristojnih organov bi v tem primeru pomenila legitimizacijo nezakonitih praks.
Odgovori
+1
1 0
Majzelj
22. 10. 2026 10.59
Gospa Sukić ima malo dvojna merila. Njeno metanje poslovnika je igra, tole kupčkanje kot nešteto drugih pred tem pa splošna nevarnost....
Odgovori
-2
0 2
tim38
22. 10. 2026 10.59
pravilno
Odgovori
+1
1 0
A1B3
22. 10. 2026 10.57
V kolikor ji ne uspe s tožbo, bo pa gotovo še nekaj potegnila iz rokava .. upajmo na mehke platnice
Odgovori
0 0
deny-p
22. 10. 2026 10.54
Kje je bila, ko je Ajanovič Hojnik odšla na SZ po odstopu....
Odgovori
-1
3 4
Definbahija
22. 10. 2026 10.54
SWOK v akciji.
Odgovori
+0
1 1
Martinović
22. 10. 2026 10.51
Tole so pa že docela obupane poteze leve opozicije…sla po oblasti je brezmejna.
Odgovori
+4
12 8
Podlesničar
22. 10. 2026 10.50
Na, zdaj pa da vidimo kako deluje ta SKOK. 😆
Odgovori
+6
9 3
Martinović
22. 10. 2026 10.56
So zaposleni z kazenskimi obadbami bezanih na pritiske in podkupovanje poslancev
Odgovori
-1
0 1
Aijn Prenn
22. 10. 2026 11.00
:-))))))))))))
Odgovori
0 0
Trikrat cepljen
22. 10. 2026 10.49
Koliko nesposobnih, ki se ne upajo zaradi neznanja izpostaviti ( mega bleferjev ) je v tej dobroplačani instituciji ?
Odgovori
+5
5 0
Apolonia1
22. 10. 2026 10.48
A se samo.meni zdi,da zmeraj išče nekaj slabega ali pa iz kaj naredi slona saj le tako je pol vzadovoljens
Odgovori
+1
8 7
Podlesničar
22. 10. 2026 10.54
Ja, korupcija je nekaj slabega... 🤣
Odgovori
-1
1 2
ptuj.si
22. 10. 2026 10.48
Komu pa je ovadbo vrgla v glavo?
Odgovori
+3
8 5
FORTUDO1
22. 10. 2026 10.48
Nekaterim se pa že res kisa zaradi tega, ker več niso v vladi in bolečino so neznosne!
Odgovori
+4
13 9
Trikrat cepljen
22. 10. 2026 10.47
Ta parlament je potrebno razformirati. Kao bodo kaj delali, če se ukvarjajo sami s seboj. Totalno neodgovorno do davkoplačevalcev. Zarjavela mašina , ki ne deluje in le povzroča škodo Vsem.
Odgovori
+3
7 4
jernam
22. 10. 2026 10.47
Stvar je precej bolj enostavna, prevelike čevlje je obula.
Odgovori
+1
6 5
Smuuki
22. 10. 2026 10.47
Sukičeva javno izvede priklepanje na izgnanega azilanta. Za koga se ona sploh bori? Če je res tako močna, če želi reševati palestino jo pri tem ne smemo ovirat. Naj zapusti slovenski parlament in rešuje težave palestine tam kjer so nastale. Ne to ni slovenija prostor za to je v palestini. Ima očitno velike težave s zemljepisom. Še večje težave ima s tem kdo naj to plačuje. Slovenija res nima nikakršnih obveznosti do tega problema. Imamo doma velike finančne težave jemljemo kredite za svojo eksistenco in niti slučajno ne zmoremo prevzemati še tujih težav. Sama osebno pa kadarkoli brez da vpleta ostale slovence lahko odide v palestino in jim začne reševati težave
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+2
9 7
Tomy1
22. 10. 2026 10.44
A pa to žen...šče , kaj dela al samo špetir išče ? A ja leva...kom je to edino delo in namen !
Odgovori
-2
8 10
BrainDance
22. 10. 2026 10.43
Iz moke ne bo kruha :D ampak za razliko od večine ostalih v dz Sukičeva vsaj neki dela, pa čeprav samo sr....:D
Odgovori
-8
3 11
Slovenecsem
22. 10. 2026 10.42
Ej kokica nič ne bo, najprej svoje porihtaj pol pa dej drugim pamet solit.
Odgovori
-1
10 11
Čudovita zima
22. 10. 2026 10.42
Vam povem kaj pomeni biti frajer? Odpreš s.p. in rečeš prišel sem zmagat, ne pa cvilit o korupciji, politiki in kaj komu po zakonu pripada.
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-3
2 5
kritika1
22. 10. 2026 10.41
Nisem vedel, da se je DZ spremenil v oddelek kriminalistične policije. Poslanci podajo ali naznanijo več kaznivih dejanj kot sama kriminalistična policija? Ja, bravo gospa poslanka, sem ji je zdelo, da ste po duši kriminalistka, morda celo obveščevalka, kdo ve. Pri Stevanoviču (ledeni gori), se ni izšlo, morda pa bodo Demokrati mehkejši, tam nimajo ledene gore ampak "spravljivega" logarja, ki bi se dogovarjal, očitno tudi s hudičam, če bi mu to prineslo mir.
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-4
6 10
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