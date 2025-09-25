Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Sum goljufije pri povračilih za zaščitno opremo: hišne preiskave pri osumljencu

Ljubljana, 25. 09. 2025 13.50 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
16

Policijska uprava Ljubljana je ta teden izvedla hišne preiskave pri osumljencu in njegovemu podjetju, ki naj bi z goljufijo za okoli 130 podjetij iz evropskih in slovenskih javnih sredstev pridobil več kot 350.000 evrov povračil za nabavo zaščitne opreme v času covida-19. Preiskavo vodi Evropsko javno tožilstvo v Ljubljani.

Preiskava se nanaša na sum goljufije in ponarejanja poslovnih dokumentov, na podlagi katerih naj bi več podjetij neupravičeno pridobilo najmanj 255.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 100.000 evrov nacionalnih sredstev, piše v sporočilu, objavljenem na spletni strani Evropskega javnega tožilstva.

Tožilstvo domneva, da sta osumljenec in njegovo podjetje med avgustom in oktobrom 2020 delovala kot zastopnika približno 130 podjetij in vložila vloge na javni poziv Javnega sklada RS za podjetništvo za povračilo stroškov nakupa zaščitne opreme.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Glede na doslej zbrane podatke v preiskavi, naj bi osumljena ponaredila dokumente, s katerimi so dokazovali, da so podjetja kupila medicinsko in zaščitno opremo za preprečevanje širjenja koronavirusa, da bi bili upravičena do povračila stroškov, medtem ko v resnici ta oprema v času vložitve vlog sploh še ni bila kupljena.

Zaščitna maska
Zaščitna maska FOTO: Shutterstock

Prav tako preiskovalci ugotavljajo, da naj bi se zastopnika s podjetji, v imenu katerih so bile vložene vloge, dogovorila, da bodo uporabili lažne dokumente za dokazovanje navideznega predhodnega nakupa in dobave zaščitne opreme.

Za zbiranje dodatnih dokazov, pomembnih za preiskavo, je Policijska uprava Ljubljana izvedla hišne preiskave na domu osumljenca in v prostorih osumljenega podjetja ter njihovih vozilih, še navajajo v sporočilu.

Evropsko javno tožilstvo je neodvisno javno tožilstvo Evropske unije. Odgovorno je za preiskovanje, pregon in obtožbo kaznivih dejanj na škodo financ EU.

covid-19 zaščitna oprema preiskava evropsko tožilstvo
Naslednji članek

Po 511 dneh neprekinjenega delovanja se za krško nuklearko začenja remont

Naslednji članek

Netanjahu v Sloveniji nezaželena oseba

KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gorje
25. 09. 2025 14.27
Kaj pa maske iz kuhinjskih servet za 800.000, če se prav spomnim ? Nateg brez primere.
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
25. 09. 2025 14.23
+0
Kaj sedaj mešate JJ-a, kaj ima on s tem podjetjem???
ODGOVORI
1 1
Heprk
25. 09. 2025 14.20
-1
kebabcar biznis in maske
ODGOVORI
1 2
Gutenberg
25. 09. 2025 14.19
+2
In kdo je to, podjetje?
ODGOVORI
2 0
Glotar
25. 09. 2025 14.19
-4
ma koga brigajo te blesave maske, medtem ko nam golobova vlada potaplja državo...
ODGOVORI
3 7
jedupančpil
25. 09. 2025 14.20
diverzija
ODGOVORI
0 0
ivan z Doba
25. 09. 2025 14.14
+12
Kot ponavadi pod vladavino ćelavega!
ODGOVORI
13 1
davboj
25. 09. 2025 14.12
+12
V času JJ vladavine, nič novega.
ODGOVORI
13 1
holob
25. 09. 2025 14.08
-3
Bivši Tinin partner? Njemu se ni treba bati preiskave, ima dovolj kontra materiala.
ODGOVORI
4 7
Rožle Patriot
25. 09. 2025 14.07
-10
He, he ... Holobisti in vaši zadnji vzdihljaji .... Kmalu pride na spored, Gen-i, Litijska, Tafče na Grafče .. prenosniki ... in še in še ... nič bat !!! ...
ODGOVORI
4 14
Blue Dream
25. 09. 2025 14.01
+17
A so končno našli Toninov tovornjak
ODGOVORI
19 2
ptuj.si
25. 09. 2025 14.27
Vse toninove tovornjake, ki so bili plačani so našli.
ODGOVORI
0 0
Podlesničar
25. 09. 2025 14.00
+5
Takga biznisa, kot smo ga obrnili za čas covida, ne bo nikoli več... Hvala za penzijo, Janez.
ODGOVORI
9 4
medusa
25. 09. 2025 13.59
+3
Vojna pred vrati ...pa še s Covidom nismo zaključili...
ODGOVORI
7 4
za_vse_sem_sam
25. 09. 2025 14.22
Nisem vedel. Kdo nas bo pa napadel?
ODGOVORI
0 0
ivan z Doba
25. 09. 2025 13.59
+9
Podporniki vlade ćelavega! Lopovščina kot vedno?😎
ODGOVORI
14 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256