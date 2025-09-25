Sum goljufije pri povračilih za zaščitno opremo: hišne preiskave pri osumljencu

Preiskava se nanaša na sum goljufije in ponarejanja poslovnih dokumentov, na podlagi katerih naj bi več podjetij neupravičeno pridobilo najmanj 255.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 100.000 evrov nacionalnih sredstev, piše v sporočilu, objavljenem na spletni strani Evropskega javnega tožilstva.
Tožilstvo domneva, da sta osumljenec in njegovo podjetje med avgustom in oktobrom 2020 delovala kot zastopnika približno 130 podjetij in vložila vloge na javni poziv Javnega sklada RS za podjetništvo za povračilo stroškov nakupa zaščitne opreme.
Glede na doslej zbrane podatke v preiskavi, naj bi osumljena ponaredila dokumente, s katerimi so dokazovali, da so podjetja kupila medicinsko in zaščitno opremo za preprečevanje širjenja koronavirusa, da bi bili upravičena do povračila stroškov, medtem ko v resnici ta oprema v času vložitve vlog sploh še ni bila kupljena.
Prav tako preiskovalci ugotavljajo, da naj bi se zastopnika s podjetji, v imenu katerih so bile vložene vloge, dogovorila, da bodo uporabili lažne dokumente za dokazovanje navideznega predhodnega nakupa in dobave zaščitne opreme.
Za zbiranje dodatnih dokazov, pomembnih za preiskavo, je Policijska uprava Ljubljana izvedla hišne preiskave na domu osumljenca in v prostorih osumljenega podjetja ter njihovih vozilih, še navajajo v sporočilu.
Evropsko javno tožilstvo je neodvisno javno tožilstvo Evropske unije. Odgovorno je za preiskovanje, pregon in obtožbo kaznivih dejanj na škodo financ EU.
