Sum goljufije pri povračilih za zaščitno opremo: hišne preiskave pri osumljencu

Policijska uprava Ljubljana je ta teden izvedla hišne preiskave pri osumljencu in njegovemu podjetju, ki naj bi z goljufijo za okoli 130 podjetij iz evropskih in slovenskih javnih sredstev pridobil več kot 350.000 evrov povračil za nabavo zaščitne opreme v času covida-19. Preiskavo vodi Evropsko javno tožilstvo v Ljubljani.

Preiskava se nanaša na sum goljufije in ponarejanja poslovnih dokumentov, na podlagi katerih naj bi več podjetij neupravičeno pridobilo najmanj 255.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 100.000 evrov nacionalnih sredstev, piše v sporočilu, objavljenem na spletni strani Evropskega javnega tožilstva. Tožilstvo domneva, da sta osumljenec in njegovo podjetje med avgustom in oktobrom 2020 delovala kot zastopnika približno 130 podjetij in vložila vloge na javni poziv Javnega sklada RS za podjetništvo za povračilo stroškov nakupa zaščitne opreme.

Glede na doslej zbrane podatke v preiskavi, naj bi osumljena ponaredila dokumente, s katerimi so dokazovali, da so podjetja kupila medicinsko in zaščitno opremo za preprečevanje širjenja koronavirusa, da bi bili upravičena do povračila stroškov, medtem ko v resnici ta oprema v času vložitve vlog sploh še ni bila kupljena.

Zaščitna maska FOTO: Shutterstock icon-expand