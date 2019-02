Sum goljufije v Mariboru: med hišnimi preiskavami začasno pridržali dve osebi

Mariborski kriminalisti so danes začeli s preiskavo na območju Policijske uprave Maribor. V okviru te so opravili hišne preiskave na podlagi sodnih odredb v zasebnih in poslovnih prostorih na več naslovih, so sporočili iz PU Maribor. Kriminalisti so iskali dokaze o storitvi več kaznivih dejanj goljufije.

Pridržali so dva osumljenca, proti katerima teče predkazenski postopek. Pridržanje so zaradi prenehanja razlogov pozneje obema odpravili. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Predkazenski postopek se nadaljuje, podrobnejše informacije pa bodo javnosti predstavili predvidoma v ponedeljek.

Lokalni portal maribor24.si poroča, da naj bi šlo za sum goljufije pri izdajanju receptov. Po njihovih neuradnih podatkih je bila med pridržanimi medicinska sestra iz UKC Maribor, ki naj bi v daljšem obdobju v imenu zdravnikov izdajala recepte za določena zdravila. Teh naj bi se nabralo že okoli 300. Da se to dogaja, naj bi že dalj časa sumili v mariborskem kliničnem centru, zato so tudi podali prijavo na policijo.

Vodja centra za odnose z javnostmi na UKC Maribor Janez Lencl je za STApojasnil, da nima podatka, da bi pri njih danes potekale hišne preiskave. S podrobnostmi raziskave ni seznanjen, pravi pa, da bodo lahko več pojasnili v ponedeljek.