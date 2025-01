20 milijonov prejeli podjetji, ki imata le pet zaposlenih in istega ustanovitelja

Manj znani pa so zmagovalci razpisa – proizvajalca prehranskih dopolnil Ergo Pharma in Von Pharma si lahko obetata maksimalen znesek z razpisa, le malce manj pa tudi Vital QI.

Priznanim podjetjem z dolgoletno tradicijo – Gorenju hišni aparati, plastiki Skaza in trboveljskemu Dewesoftu – je bilo za projekte na razpisu dodeljenih od približno enega do pet milijonov evrov.

Kot so prve razkrile Finance, je imelo podjetje Von Pharma v letu 2023 v povprečju le približno štiri zaposlene in 1,3 milijona evrov prihodkov, družba Vital QI pa se je s farmacijo začela ukvarjati šele lani aprila, to je mesec dni pred objavo razpisa. Pred tem so bili hotelirji. Leta 2023 so zaposlovali zgolj eno osebo in ustvarili 24.000 evrov prometa.

Ustanovitelj obeh podjetji je Tadej Von Horvath, ki se glede na fotografije pozna z velenjskim županom Petrom Dermolom. Von Horvath je podjetje Vital QI aprila lani prepisal na nogometnega vratarja Miho Tetičkoviča, ki je po naših informacijah njegov svak.

"Očitno tisti, ki delijo državni denar, sploh niso pogledali bilanc podjetji, niso pogledali bonitete, poslovne zgodovine. Kakor da je namen razpisa, da nekaj posameznikov obogati z državnim denarjem, ne pa prestrukturiranje regije," je razpis komentiral nekdanji gospodarski minister in prebivalec Šaleške regije Matej Lahovnik.

Han naročil notranjo revizijo in dokumentacijo predal Računskemu sodišču

Medijska poročanja pa so vznemirila tudi aktualnega ministra, ki bdi nad agencijo, Matjaža Hana. "Takoj ko sem videl medijske objave, sem naročil notranjo revizijo, da takoj pregledamo, ali je šlo v tem primeru vse tako, kot mora iti. Še več, na ministrstvu smo se odločili, da bomo Računskemu sodišču poslali zahtevo za pregled vseh zadev," je povedal.

Ker ne le proizvajalcem prehranskih dopolnil, visoka izplačila se obetajo tudi drugim podjetjem s kratko zgodovino. Podjetje Novast, ki leta 2023 sploh ni imelo zaposlenih, bo prejelo več kot sedem milijonov evrov. 1,3 milijona pa si lahko obeta tudi nečakinja Sandija Češka.

Na agenciji Spirit mirijo, da se bodo sredstva delila šele na podlagi zahtevkov, podprtih z bančnimi garancijami. Razdeljevanje pa da bodo preverjali tudi na terenu.