Sum Izkoriščanja delavcev: delali naj bi več kot 300 ur mesečno

Poleg opravljenih več kot 300 ur mesečno, naj bi delavci le redko prejamali plačilne liste. Po razkritju podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca so ugotovili, da davčni organ zanj ne razpolaga s podatki o plačanih prispevkih. "Ob vseh teh nenormalnih urah dela teh istih delavcev se torej upravičeno sprašujemo, kje je ustrezno plačilo za te delavce," so zapisali na Delavski svetovalnici.

V začetku septembra je bila sicer podpisana 203,8 milijona evrov težka pogodba za izvedbo še zadnjih del na drugem tiru. Pogodbo so z družbo 2TDK podpisali konzorcij SŽ-Železniško gradbeno podjetje d.d., Kolektor IGIN d.o.o., GH Holding d.o.o. in YM Construction d.o.o.

Dela na drugem tiru so razdeljena na tri velike sklope. Sklop 1 zajema glavna gradbena dela na odseku Divača–Črni Kal (predora T1 in T2), Sklop 2 pa obsega izvedbo gradnje predorov na območju Črni Kal–Koper (T3-T8) ter gradnjo viaduktov Gabrovica in Vinjan. Sklop 3, torej zadnji del, se nanaša na zaključna dela, brez katerih proga ne more obratovati, saj se bo z njimi zagotovilo vzdrževanje železniške proge in vgrajenih naprav, varno obratovanje proge ter pogoje za reševanje iz predorov v primeru nesreč. To vključuje tudi nadzor nad obratovanjem vgrajenih sistemov.