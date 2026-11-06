Sum korupcije: kazensko ovadili župana Radencev in podjetje Gradnje Lenart

Vse se začne avgusta 2020. V Radencih odprejo prvi energetsko samooskrbni stanovanjski blok, v katerem je 27 stanovanj. Zgradi ga podjetje Gradnje Lenart v lasti Marjana Bračka. V enega od stanovanj se preselita starša Romana Leljaka, gradbinec pa je kmalu zatem izbran za 2,3 milijona evrov vreden občinski posel – gradnjo telovadnice.

"To, da je meni prodal stanovanje, ne pomeni, da se ne sme javljat na javne razpise, kdo pa na javnih razpisih dobi delo, ne odloča župan, temveč o tem odloči komisija za javna naročila," pravi župan Radencev.

Kriminalisti, ki so zoper oba podali kazensko ovadbo, sumijo, da je Leljak stanovanje kupil pod ceno, v zameno pa Bračku zagotovil občinski posel, kar pa danes zanikata oba. "Nikakor se ne strinjam s tem, da je zaradi tega župan dobil kaj ceneje. Imamo celo dokaze, da so bila manjša stanovanja dražje prodana," trdi Bračko.

"Stanovanje se je tudi pošteno plačalo takrat za 1270 evrov po kvadratu," še izpostavlja Leljak, Bračko pa: "Tisti čas, pred petimi leti, so bile cene korektne, take so ble primerljive v občini Radenci."

Stanovanje so Leljaku prodali za 112.000 evrov. Plačnik stanovanja je bila Leljakova partnerica, sam je bil namreč zaradi osmih milijonov evrov težke terjatve v osebnem stečaju. Je pa bilo stanovanje, pokaže Bračko, poplačano v celoti in to dokumentacijo sta oba, pravita, predala tudi kriminalistom. Zato je nad ovadbo Leljak še toliko bolj presenečen.

"Če nekdo neko stvar preiskuje sedem let ... Ali imaš dokaze in zadevo končaš v pol leta, letu in zadevo zapreš, župana v zapor ali pa karkoli, ne pa da preiskuješ sedem let," pravi Leljak, ki meni, da gre izključno za predvolilno nagajanje.