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Sum korupcije: kazensko ovadili župana Radencev in podjetje Gradnje Lenart

Radenci, 06. 11. 2026 19.45 pred 50 minutami 2 min branja 44

Avtor:
Mojca Hanžič
Roman Leljak

Nacionalni preiskovalni urad je zaradi suma korupcije kazensko ovadil župana Radencev Romana Leljaka in podjetje Gradnje Lenart. Leljak naj bi pred šestimi leti od tega podjetja dobil stanovanje po bistveno nižji ceni od tržne, v zameno pa naj bi podjetju zagotovil milijonske posle. Tako Leljak kot lastnik gradbenega podjetja zatrjujeta, da je bilo stanovanje prodano in plačano po tržni vrednosti in da imata za to vsa dokazila.

Vse se začne avgusta 2020. V Radencih odprejo prvi energetsko samooskrbni stanovanjski blok, v katerem je 27 stanovanj. Zgradi ga podjetje Gradnje Lenart v lasti Marjana Bračka. V enega od stanovanj se preselita starša Romana Leljaka, gradbinec pa je kmalu zatem izbran za 2,3 milijona evrov vreden občinski posel – gradnjo telovadnice.

"To, da je meni prodal stanovanje, ne pomeni, da se ne sme javljat na javne razpise, kdo pa na javnih razpisih dobi delo, ne odloča župan, temveč o tem odloči komisija za javna naročila," pravi župan Radencev.

Kriminalisti, ki so zoper oba podali kazensko ovadbo, sumijo, da je Leljak stanovanje kupil pod ceno, v zameno pa Bračku zagotovil občinski posel, kar pa danes zanikata oba. "Nikakor se ne strinjam s tem, da je zaradi tega župan dobil kaj ceneje. Imamo celo dokaze, da so bila manjša stanovanja dražje prodana," trdi Bračko.

"Stanovanje se je tudi pošteno plačalo takrat za 1270 evrov po kvadratu," še izpostavlja Leljak, Bračko pa: "Tisti čas, pred petimi leti, so bile cene korektne, take so ble primerljive v občini Radenci."

Stanovanje so Leljaku prodali za 112.000 evrov. Plačnik stanovanja je bila Leljakova partnerica, sam je bil namreč zaradi osmih milijonov evrov težke terjatve v osebnem stečaju. Je pa bilo stanovanje, pokaže Bračko, poplačano v celoti in to dokumentacijo sta oba, pravita, predala tudi kriminalistom. Zato je nad ovadbo Leljak še toliko bolj presenečen.

"Če nekdo neko stvar preiskuje sedem let ... Ali imaš dokaze in zadevo končaš v pol leta, letu in zadevo zapreš, župana v zapor ali pa karkoli, ne pa da preiskuješ sedem let," pravi Leljak, ki meni, da gre izključno za predvolilno nagajanje.

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roman leljak sum korupcije kazenska ovadba župan

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KOMENTARJI44

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Slovencisofauš
06. 11. 2026 21.00
Me zanima kdo iz Radencev je to naročil malo pred volitvami. Bi se kar splačalo raziskati
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0 0
Berbelund
06. 11. 2026 21.00
Pred vstopom v politiko je bil večkrat pravnomočno obsojen na zaporne kazni zaradi finančnih goljufij (v javnosti najbolj znana kot afera Avto) ter preživel nekaj let v zaporu. avtor - UI ! kot desnuh brez teh obsodb sploh ne bi mogel biti eden od številnih jenševih čudežnih dečkov !
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0 0
Vera in Bog
06. 11. 2026 20.57
Pokvarjen do amena, potem je imel Anton Drobnič prav.
Odgovori
-1
0 1
SLOVENSKI CHATGPT
06. 11. 2026 20.55
Kar ne morem verjeti, da se nam to dogaja pred ocmi…
Odgovori
0 0
Na pol ovca
06. 11. 2026 20.53
Nemogoče da bi Janšev poštenjak naredil kaj narobe, spet mu pakirajo kot mu je prvi delodajalec torej JLA ki so ga preiskovali 1990 ker naj bi kradel denar iz pisem vojakom ki so jim domači pošiljal v vojsko kar je bila praksa takrat, no leto 1991 je Romana rešila pregona, potem so se na našega poštenega Hrvata spravili še Slovenci in to njih kar 1000 ker so hoteli avomobile, ki so jih vplačal v njegovem podjetju Avto Ideal a Roman je raje kupil Lamborghinija in lovil manekenke in missice... na srečo so Radgončani prepoznali kvaliteto in ustoličili Romana za župana, no in sedaj mu nek NPU spet kvari spanec, barabe
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+1
2 1
borjac
06. 11. 2026 20.48
Roman Leljak je človek z zelo debelo kazensko kartoteko , takim obsojencem , bi ne smeli dovoliti upravljanje z javnim denarjemm , vsi radi govorijo o demokraciji v ZDA , Leljak v ZDA ne bi smel niti parkirnine prodajati , pri nas pa je človek , ki je osleparil množico ljudi , sedaj župan Radencev , ... to je možno samo v Sloveniji in Zambiji , da lahko lopovi , obsojeni in zaporniki , lahko Župani in Predsedniki Slovenskega Parlamenta , v ZDA pa niti listkov za parkirnino NE BI SMEL PRODAJATI zaradi DEBELE kazenske kartoteke.
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+6
6 0
Potouceni kramoh
06. 11. 2026 20.49
👍👍
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+4
4 0
SLOVENSKI CHATGPT
06. 11. 2026 20.55
Se kar strinjam.
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+2
2 0
Bombardirc1
06. 11. 2026 20.47
Radgonski volilci so očitno že prej lahko pili v šolskih prostorih in na voliščih, drugače ta model ne bi bil izvoljen...
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+3
4 1
vision105
06. 11. 2026 20.53
Saj tudi ti si verjetno pil med zemljepisom.Radgona in Radenci ni isto.Leljak je župan Radencev.
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+1
2 1
Bombardirc1
06. 11. 2026 20.59
Jp, moja napaka. To pa še vedno ne opraviči njegovih volilcev.
Odgovori
0 0
Vzorčen primer
06. 11. 2026 20.46
Kaj pa svoje boste začeli kaj preiskovat? Tam na visokih položajih so v policiji.
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+0
2 2
Vest-naroda
06. 11. 2026 20.45
Desni volilci konstantno volijo kandidate, ki so bili obsojeni za goljuije, kraje, korupcijo ter druga kazniva dejanja. Logično, to so pač vzorniki runkeljnov.
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+2
3 1
Bombardirc1
06. 11. 2026 20.43
Mutni posli desnjaćkov, od leta 91...
Odgovori
+2
4 2
Opazujemvas007
06. 11. 2026 20.41
Enkrat lopov, vedno lopov. Samo ti se res ne znajo zmeniti, kako bodo lagali. Gradbinec Bračko pove, da so se manjša stanovanja dražje prodala, kot Leljakovo. Bolek in Lolek.
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+4
5 1
zmerni pesimist
06. 11. 2026 20.40
Ta je majhna ribica velika riba je v ljubljani tam pa nič NPU
Odgovori
-1
2 3
john gotti
06. 11. 2026 20.38
a je logar že skokču nanj
Odgovori
+2
3 1
borjac
06. 11. 2026 20.50
Logar ima nogo in vrat v gipsu pa ni nikamor skočil , dokler mu doktor Janša ne dovoli , oziroma ukaže.
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0 0
pravica1
06. 11. 2026 20.35
8 milijonov terjatev, pa kaj se delate norce? Za nagrado je pa župan?
Odgovori
+2
4 2
omega _v6
06. 11. 2026 20.42
Prvo si poglej Jankoviča on 8 miljonov spravui v lastne žepe letno!! Tukaj pa levičarje moti vsak,ki ni levičar so pa vse občine zadolžene!!
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+1
4 3
bandit1
06. 11. 2026 20.35
JLA uslužbenec, Ud ba, K os vprašajte v Postojni kje je bil Leljak zaposlen. In knjiga "Sam proti njim" Baraba vojakom je pisma odpiral in iz njih kradel denar ki so jim ga domači pošiljali. Takega župana si zaslužite. Vprašajte na Policiji kjer je vse zabeleženo če že niso novodobni sežgali.
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+6
7 1
maldrugacen
06. 11. 2026 20.35
Spet nadaljevanka iz trte zvite afere Trenta. Pa samo levičarji lahko drugim krivo gledajo pod prste.
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-5
1 6
Bombardirc1
06. 11. 2026 20.44
Ne bluzi kristina...
Odgovori
+1
2 1
Dr Dre
06. 11. 2026 20.33
Ne verjamem, da bi človek, ki je v 90 letih ljudi ogoljufal z prodajo avtov, potem slavil Domobrance, Ustaše..... Še danes bil goljuf... Pogosto je pri Maši, tako gre 100% za podtikanja🤣...
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+2
5 3
kunccix
06. 11. 2026 20.33
Poleg vsega, je goljuf, zapornik, ki je ogoljufal ogramno kupcev avtomobilov…. poguglajte
Odgovori
+7
8 1
ŠeVednoPlešem
06. 11. 2026 20.32
Skok dela😂
Odgovori
+3
4 1
JanezOrban
06. 11. 2026 20.31
Ta je znani lopov že od prej!
Odgovori
+7
9 2
omega _v6
06. 11. 2026 20.44
Ja vsi so lopovi le Jankovič in Arsenovič sta POŠTENJAKA!!
Odgovori
-1
1 2
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