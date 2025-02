Sum na bolezen modrikastega jezika v Sloveniji

Pri rednem vzorčenju kontrolnih živali so na podlagi pozitivnih rezultatov laboratorijskih preiskav kontrolnih živali na območju Celja in Slovenj Gradca ugotovili sum na prisotnost BTV. Živali niso imele znakov bolezni, temveč so pri njih ugotovili prisotnost protiteles. Na UVHVVR pojasnjujejo, da v Sloveniji redno izvajajo sistematično spremljanje stanja z vzorčenjem dovzetnih živali, ki niso bile cepljene.

"Epizootiološka poizvedba z namenom pridobitve dodatnih informacij glede možnega vira okužbe in nadaljnja diagnostika za potrditev bolezni so v teku. Ker ima Slovenija status, prost BTV, in gre za morebitni prvi primer BTV v državi po letu 2016, so bili vzorci poslani na potrditev tudi v referenčni laboratorij EU," so sporočili iz uprave.

Bolezen modrikastega jezika je bolezen živali, za katero so dovzetni domači in divji prežvekovalci. Bolezen prenašajo krvosesne mušice, ki jih pozimi ni. Človek za bolezen modrikastega jezika ni dovzeten. Zaradi širjenja bolezni modrikastega jezika v več evropskih državah so Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Veterinarska zbornica Slovenije rejce že oktobra 2024 pozvale k previdnosti pri nakupu goveda in drobnice iz drugih držav EU. Premiki okuženih živali so namreč najpogostejši način vnosa bolezni na nova območja, so še dodali v sporočilu za javnost.