Sum na prisotnost afriške prašičje kuge pri divjem prašiču s Pohorja

Da so lovci Lovske družine Podvelka v nedeljo zjutraj na območju naselja Zgornji Lehen na Pohorju v občini Ribnica na Pohorju našli poginulega divjega prašiča, je poročal center za obveščanje. Ta je navedel tudi, da je bil poleg omenjene uprave o tem obveščen še dežurni higienik veterinarsko-higienske službe, ki da bo kadaver prevzel in prepeljal v za to namenjene prostore.

Na pojasnila pristojnih o tem, kakšne so bile nadaljnje aktivnosti v zvezi s kadavrom in kdaj predvidoma bodo znani rezultati analiz glede suma na prisotnost afriške prašičje kuge, STA še čaka.

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Bolezen ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi.

Bolezen v Sloveniji še ni bila ugotovljena, vendar pa predstavlja njeno širjenje iz vzhoda Evrope proti zahodu vse večje tveganje tudi za populacije domačih in divjih prašičev v Sloveniji, je navedeno na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.