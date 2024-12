Jušić nad PU Novo mesto odredil strokovni nadzor, preiskavo prevzel NPU

Iz Generalne policijske uprave so nam sporočili, da je primer domnevnega nezakonitega zakopavanja odpadkov v Krškem prevzel Nacionalni preiskovalni urad (NPU), generalni direktor Policije Senad Jušić pa je odredil strokovni nadzor nad Policijsko upravo Novo mesto. Iz ministrstva za okolje, podnebje in energijo so nam medtem odgovorili, da bo inšpektorat, ki junija letos po ogledu stanja na terenu nepravilnosti sicer ni zaznal, najkasneje v začetku prihodnjega tedna na določenih mikrolokacijah izvedel preglede z georadarjem in dronom.

"Inšpektorat za okolje in energijo bo najkasneje jutri objavil javni poziv za posredovanje dodatnih informacij o domnevnih kršitvah v konkretnem primeru, saj bi vsaka dodatna informacija v inšpekcijskem postopku lahko prišla prav. Upamo, da se bodo tisti, ki informacije imajo, tudi odzvali. Na ta način bomo vsi skupaj pokazali, da nezakonitega odlaganja odpadkov in neustreznega ravnanja z njimi v Sloveniji ne bomo tolerirali," so nam sporočili iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Ker je v zadevi domnevnega nezakonitega zakopavanja smeti vse več novih informacij, na ministrstvu v kratkem pričakujejo epilog in ob ugotovljenih nepravilnostih tudi sankcije za kršitelje. "Najkasneje v začetku prihodnjega tedna bo inšpektorat nadaljeval z inšpekcijskim postopkom, med drugim bo na podlagi dodatnih informacij, ki jih je včeraj prejela od policije, na določenih mikrolokacijah izvedla preglede z georadarjem in dronom," so še sporočili iz ministrstva.

Fotografija iz marca 2024, ki prikazuje odpadke FOTO: Necenzurirano.si icon-expand

Kot smo poročali, so pri portalu Necenzuirano pridobili fotografije, posnete marca letos na območju naselja Spodnji Stari Grad v Krškem, na katerih je več metrov globoka luknja, v njej pa ležijo večje količine odpadkov. Kot poroča portal, je mogoče domnevati, da gre za luknjo, iz katere je nekdo pred tem izkopal material, verjetno gramoz, nato pa jo je zasul z odpadki. Fotografije so bile posnete na območju centra za ravnanje z odpadki, ki je v lasti krškega komunalnega in gradbenega podjetja Kostak. V podjetju so za portal zanikali, da bi na tem območju kadarkoli izkopavali gramoz in zakopavali odpadke.