So v Posavju na območju podtalnice nezakonito zakopavali odpadke?

Portal Necenzuirano je pridobil fotografije, posnete marca letos na območju naselja Spodnji Stari Grad v Krškem, na katerih vidimo sveže izkopano, več metrov globoko luknjo, v njej pa ležijo večje količine odpadkov. Večina je nametanih. Kot poroča portal, je mogoče domnevati, da gre za luknjo, iz katere je nekdo pred tem izkopal material, verjetno gramoz, nato pa jo je zasul z odpadki. Fotografije so bile posnete na območju centra za ravnanje z odpadki, ki je v lasti krškega komunalnega in gradbenega podjetja Kostak. V podjetju so za portal zanikali, da bi na tem območju kadarkoli izkopavali gramoz in zakopavali odpadke.

Fotografija iz marca 2024, ki prikazuje odpadke

Inšpektorat za okolje in energijo je junija, šele tri mesece po nastanku fotografij, opravil nadzor. Takrat ogromne luknje z odpadki ni bilo več. V vmesnem času je namreč Kostak gradil nov center za ravnanje z odpadki. Na eni od fotografij, ki jih je posnela inšpektorica, se tako vidi, da je na lokaciji utrjena zemljina, na kateri so vidne sledi gradbenih vozil. Inšpektorica med opravljenim ogledom ni ugotovila nepravilnosti, v Kostaku pa so ji razložili, da nikoli niso zakopavali odpadkov. Kot je razkril zapisnik pregleda, ki so ga pridobili v uredništvu Necenzurirano, so v Kostaku inšpektorici pojasnili, da so odpadke zaradi pomanjkanja prostora zgolj začasno premikali po gradbišču, izkopani material pa da bodo v celoti porabili za zunanjo ureditev po končani gradnji.

Fotografija iz junija 2024, ki jo je posnela inšpektorica. Ko je inšpektorica za okolje junija opravila nadzor na lokaciji, luknje z odpadki ni bilo več.

Fotografije luknje z odpadki je sicer marca letos prejela tudi Policijska uprava v Novem mestu skupaj z anonimno prijavo suma nezakonitega zakopavanja odpadkov. A ta je šele dva meseca kasneje prijavo posredovala inšpektoratu. Na Policijo smo naslovili vprašanja, ali zadevo preiskujejo in kdo jo vodi. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo. Necenzurirano je danes objavilo nove dokaze, ki naj bi nekatere navedbe Kostaka postavljali na laž, pod vprašaj pa postavljajo tudi način izvedbe inšpekcijskega nadzora. Posnetke so pridobili s terena, Google Maps in spletnega orodja OnGeo Intelligence, ki omogoča vpogled v satelitske posnetke za nazaj. Ti kažejo, da je Kostak na širšem območju centra že leta 2023 izkopaval gramoz, četudi za to naj ne bi imel dovoljenja oz. koncesije. Na enem od posnetkov je viden tovornjak, ki izkopani material iz centra pelje v gramoznico ob reki Savi. Nekaj mesecev kasneje pa so se v eni od lukenj, nastalih po izkopu, znašli odpadki.

Kronologija Aprila 2023 je Kostak prejel gradbeno dovoljenje za gradnjo novega centra za ravnanje z odpadki. Satelitski posnetki kažejo, da se je pol leta pozneje ob vzhodnem robu centra pojavilo veliko območje odkopa gramoza. Na posnetkih novembra 2023 je mogoče opaziti jezero, ki je nastalo zaradi odkopov. Gre za parcele, ki niso navedene v gradbenem dovoljenju, piše Necenzurirano. Googlovi avtomobili so na območju centra ujeli tudi kamione lokalnega podjetja Žarn, enega od solastnikov Kostaka, ki so bili naloženi z gramozom in so vozili v smeri gramoznice.

Poln kamion, ki ga je posnel Google

Kostak je inšpektorici junija pojasnjeval, da bodo ves izkopni material porabili za zunanjo ureditev, zemeljski izkop pa da hranijo na območju gradbišča, a Googlovi posnetki kažejo tovornjak, ki se prazen vrača nazaj iz gramoznice. Pri Necenzurirano se zato sprašujejo, ali je tovornjak torej v Kostakovo separacijo pripeljal gramoz z območja, kjer izkopov ne bi smelo biti, ga odložil in se prazen vrnil nazaj?

