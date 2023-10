Kazenska ovadba zoper več uradnih oseb: zaseg dokumentacije, več kot 100 razgovorov, ...

NPU je podal kazensko ovadbo na specializirano državno tožilstvo zoper več uradnih oseb iz enega od državnih organov. Obstaja namreč utemeljen sum, da so uradne osebe zlorabile svoj položaj. Preiskava je potekala več kot leto, v tem času so zasegli in pregledali dokumentacijo ter opravili preko 100 razgovorov in zavarovali elektronske naprave. Ta teden smo že poročali, da se je zaključila preiskava vpogledov v skoraj 200 bančnih računov, ki naj bi jo naročil nekdanji vodja urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj.

Nacionalni preiskovalni urad je konec septembra 2023 podal kazensko ovadbo na Specializirano državno tožilstvo RS zoper več uradnih oseb iz enega od državnih organov, saj so preiskovalci NPU v kriminalistični preiskavi ugotovili obstoj utemeljenega suma, da so uradne osebe izvršile kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Več informacij je podal Damjan Petrič, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Kot smo že poročali, gre za eno največjih afer v zgodovini Slovenije. Policija in tožilstvo sta po naših informacijah zaključila preiskavo vpogledov v skoraj 200 bančnih računov, ki naj bi jo naročil nekdanji vodja urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj. Skupaj z nekaterimi sodelavci, med njimi naj bi bili, kot so poročali v oddaji 24UR, tudi člani Slovenske demokratske stranke, se bodo morali pred očitki zagovarjati na sodišču. Grozi jim kazen do treh let zapora.