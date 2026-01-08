Sum zlorabe v domu za starejše: stanovalca naj bi posneli med intimnim odnosom

O primeru je prvi poročal portal Regional Obala, ki navaja, da se je incident zgodil v nočnih urah, ko naj bi zaposlena oseba z univerzalnim ključem vstopila v sobo brez vedenja varovancev. Oseba naj bi stanovalca in stanovalko posnela med intimnim odnosom, fotografije pa naj bi se nato zakrožile med osebjem, kar pomeni zelo resno kršitev zasebnosti in dostojanstva stanovalcev.

Na Policijski upravi Koper smo preverili, ali so morda bili obveščeni o sumu zlorabe v domu za starejše. "Tovrstne prijave nismo prejeli. Bodo pa policisti zadevo, na podlagi medijskih objav, preverili," so zagotovili za 24ur.com.

Vodstvo doma in DEOS, ki upravlja s Centrom starejših Koper, očitke odločno zavračata. Direktorica doma je v odzivu za medije povedala, da uradno niso bili obveščeni o takšnem primeru in da v njihovih evidencah ni zaznati takšnega dogodka. Zagotovila je, da so politike varovanja zasebnosti in dostojanstva stanovalcev strogo določene in zaposleni redno seznanjeni z njimi.

Primer je naletel na ogorčenje med sorodniki stanovalcev in širšo javnostjo, ki opozarjajo na ranljivost starejših ljudi v institucionalnih okoljih. Prav tako odpira vprašanja o nadzoru zaposlenih in zaščiti varovancev v domovih za starejše, kjer bi morale biti najvišje etične in varstvene norme.

Z navedbami o snemanju in širjenju posnetka so seznanjeni tudi na ministrstvu za solidarno prihodnost. V odgovoru so zapisali, da, v kolikor gre za resnične navedbe, gre za "zavržno in nesprejemljivo dejanje, ki predstavlja hud poseg v zasebnost, dostojanstvo in spolno nedotakljivost stanovalcev in ga kot takega najostreje obsojamo".

Ministrstvo je od zavoda zahtevalo pojasnila in sprejem ukrepov za zaščito vpletenih stanovalcev. "Uprava družbe DEOS je danes ministrstvu pojasnila, da vodstvo Centra starejših Koper do prejema novinarskih vprašanj ni bilo seznanjeno z morebitnim obstojem fotografij ali posnetkov ter da njihov obstoj za zdaj še ni potrjen. Družba DEOS je ministrstvu poročala, da je sprožila notranje preverjanje okoliščin, opravila razgovore z vodstvom in zaposlenimi ter uvedla dodatna izobraževanja o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti stanovalcev, ob napovedi takojšnjega ukrepanja v primeru ugotovljenih kršitev."