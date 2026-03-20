Sumi kaznivih dejanj na uradu za preprečevanje pranja denarja

Komisija za preiskavo sumov vpletanja politike v delo policije in drugih organov, ki je prejšnji teden zaključila pripravo vmesnega poročila o svojem delu, je tožilstvu po Rezarjevih besedah naznanila sume napeljevanja h kaznivemu dejanju, zlorabe uradnega položaja, ponarejanja uradnih listin, izdaje tajnih podatkov in nevestnega dela.

"Gre za šest posameznikov iz konspirativne skupine Omega, ki jo je Žugelj organiziral za posebne operacije," je povedal predsednik preiskovalne komisije iz vrst Svobode.

Žugelj je urad za preprečevanje pranja denarja vodil v času, ko naj bi ta na podlagi anonimk vpogledal v številne bančne račune v Sloveniji, med njimi tudi račune, povezane s politično izpostavljenimi osebami. Nacionalni preiskovalni urad ga je skupaj z njegovimi petimi tedanjimi sodelavci leta 2023 ovadil zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Pri početju Žuglja in njegovih sodelavcev bi po Rezarjevih besedah lahko šlo za "največjo zlorabo državnih organov za namen vplivanja na prejšnje volitve", za kar da imajo "ogromno dokazov".