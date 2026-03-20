Slovenija

Sumi kaznivih dejanj na uradu za preprečevanje pranja denarja

Ljubljana, 20. 03. 2026 17.09 pred 20 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Aleš Rezar

Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume vpletanja politike v delo policije, je tožilstvu naznanila sume kaznivih dejanj, ki naj bi jih storilo šest uslužbencev urada za preprečevanje pranja denarja v času, ko ga je vodil Damjan Žugelj. Med drugim naj bi šlo za izdajo tajnih podatkov, je povedal predsednik komisije Aleš Rezar.

Komisija za preiskavo sumov vpletanja politike v delo policije in drugih organov, ki je prejšnji teden zaključila pripravo vmesnega poročila o svojem delu, je tožilstvu po Rezarjevih besedah naznanila sume napeljevanja h kaznivemu dejanju, zlorabe uradnega položaja, ponarejanja uradnih listin, izdaje tajnih podatkov in nevestnega dela.

"Gre za šest posameznikov iz konspirativne skupine Omega, ki jo je Žugelj organiziral za posebne operacije," je povedal predsednik preiskovalne komisije iz vrst Svobode.

Žugelj je urad za preprečevanje pranja denarja vodil v času, ko naj bi ta na podlagi anonimk vpogledal v številne bančne račune v Sloveniji, med njimi tudi račune, povezane s politično izpostavljenimi osebami. Nacionalni preiskovalni urad ga je skupaj z njegovimi petimi tedanjimi sodelavci leta 2023 ovadil zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Pri početju Žuglja in njegovih sodelavcev bi po Rezarjevih besedah lahko šlo za "največjo zlorabo državnih organov za namen vplivanja na prejšnje volitve", za kar da imajo "ogromno dokazov".

Aleš Rezar
Aleš Rezar
FOTO: Luka Kotnik

Razlog za vpogled v račune naj bi bila po poročanju medijev namreč želja po diskreditaciji Roberta Goloba in njegovega dela na čelu družbe Gen-I, ki je veljal za pretendenta za premierski položaj. Obenem naj bi podatki pomagali srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću pri diskreditaciji predstavnikov srbske opozicije.

Po današnjem poročanju časnika Delo naj bi bil med osebami, ki jih je preiskovalna komisija zdaj naznanila tožilstvu, tudi Žugelj. Pod njegovim vodstvom naj bi urad zaupne podatke delil tudi s srbsko upravo za preprečevanje pranja denarja.

Rezar slednjega "zaradi varstva osebnih podatkov in interesa preiskave" ni potrdil. Povedal pa je, da so nekateri uslužbenci urada po ugotovitvah komisije opravili službene poti, ne da bi oddali obvezno poročilo o poti, in da je "prišlo do prenosa neke dokumentacije".

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Thor10
20. 03. 2026 17.34
Korupcija v oddelka anti korupcija 🤣😀
iskriv
20. 03. 2026 17.34
Končno , upam , da je med temi ovadenimi tudi naročnik te afere Janša , ki je z nekaj tako pridobljenimi rezultati že mahal v parlamentu .
