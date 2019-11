Sumi podkupovanja: na Darsu se vrstijo krivdne odpovedi vodilnih

Na Dars zadeve nočejo komentirati, saj da še vedno teče postopek. A potrdili so nam, da so postopek krivdne razrešitve pričeli, da bi preprečili morebitna koruptivna dejanja Razpotnikove v prihodnosti. Trdijo, da v preteklih oddanih ponudbah pogodbenim partnerjem ni znakov koruptivnosti, a bi se ti, zaradi prijateljevanja Razpotnikove z nekaterimi šefi Darsovih dobaviteljev, lahko pojavili pri naslednjih odločanjih.

Tudi Miliču zdaj grozi odpoved iz krivdnih razlogov. Kar pa na največjem državnem cestnem podjetju v zadnjem času očitno ni nekaj nenavadnega. Junija letos so se vodilni za vzdrževanje na Darsu, z direktorjem Igorjem Šebenikom na čelu, mudili na tridnevnem dopustovanju na severu Italije, kjer so si ogledali proizvodnjo Ferrarija in se z njimi tudi poskusili zapeljati.

Odhodi in nenadne upokojitve

Vse to pa na račun podjetja Benussi d.o.o., s katerim Dars posluje in je od prihoda Šebenika na mesto direktorja, na leto zaslužilo kar štiri milijone evrov več, kot leta prej. Zaradi tega dopustovanja se je moral po naših neuradnih informacijah po hitrem postopku upokojiti tudi Andrej Sever, javnosti bolj znan po nastopih glede pluženja snega in zimskega stanja na cestah: "Sneg ni bil ovira, ker cesta je črna kot ste videli, od Vrhnike do Logatca, splužena. Mi imamo okrepljene ekipe, tako da plužimo in posipamo stalno."

Na Darsu sicer uradno pravijo, da je šlo za redno upokojitev. V zadnje pol leta so se tako na Darsu zamenjali že štirje vodje služb. Simona Razpotnik, ki naj bi sicer svoje delo vedno opravljala strokovno, svoj položaj zapušča po desetih letih, zamenjala naj bi jo njena tesna sodelavka.