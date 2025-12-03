Šumi ponovitve javnega poziva za predsednika KPK ne vidi kot nezaupnice

Predsednica ima po oceni Šumija drugačen pogled na razvoj komisije od pogleda, ki ga je opredelil v strategiji dela za novi mandat ob prijavi na javni razpis za predsednika KPK. Poudaril je, da je strokovna komisija ocenila, da je zelo primeren kandidat. Dodal je, da ima "politika svoje zakonitosti, jaz pa nisem politik".
"Komisija je znova v odličnem stanju," je še izpostavil Šumi v izjavi ob robu neformalnega srečanja z novinarji pred tednom preprečevanja korupcije. Odkar je leta 2020 nastopil mandat, so s sodelavci naredili ogromno, meni. Predvsem so povrnili zaupanje v svoje delo, k čemur so prispevali veliki razvojni koraki na področju preventive, nadzora in kadrovske politike.
S tem so izpolnili pogoje, da je komisija "lahko znova učinkovit varuh integritete in transparentnosti", kot je že bila v preteklosti, je dejal Šumi, ki o vstopu v politiko ne razmišlja. Glede na velik pripad zadev bo treba določiti prednostne naloge ter optimizirati delo na področju prava, informacijske tehnologije, odnosov z javnostmi in nadzora.
Pirc Musarjeva objavila ponovljen razpis
Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v uradnem listu danes objavila ponovljen javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika KPK. S ponovitvijo razpisa želi k prijavi spodbuditi širši krog neodvisnih in vrhunsko strokovno usposobljenih kandidatov, je sporočila v torek.
Rok za zbiranje prijav na ponovljen javni poziv je 5. januar do 15. ure. Kandidacijska komisija bo imela nato 30 dni časa, da predsednici posreduje seznam primernih kandidatov za funkcijo predsednika KPK, torej najpozneje do 4. februarja.
V 15 delovnih dneh po prejemu seznama, najpozneje do 25. februarja, in po opravljeni javni predstavitvi kandidata mora predsednica imenovati novega predsednika KPK. Če tega v tem roku ne stori, se postopek takoj ponovi, so postopek pojasnili v uradu. Mandat aktualnemu predsedniku KPK Robertu Šumiju poteče 31. marca.
Namestnica predsednika KPK Tina Divjak je še pojasnila, da na komisiji odziva glede priporočil v zadevi zaposlitve nekdanjega državnega sekretarja Damirja Črnčeca kot pomočnika predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga še niso prejeli. Vladi je poleti priporočala, naj ustrezno uredi področje t. i. vrtljivih vrat, vključno z določitvijo obdobja ohlajanja za funkcionarje po zaključku njihovega mandata.
