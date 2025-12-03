Šumi ponovitve javnega poziva za predsednika KPK ne vidi kot nezaupnice

Predsednica ima po oceni Šumija drugačen pogled na razvoj komisije od pogleda, ki ga je opredelil v strategiji dela za novi mandat ob prijavi na javni razpis za predsednika KPK. Poudaril je, da je strokovna komisija ocenila, da je zelo primeren kandidat. Dodal je, da ima "politika svoje zakonitosti, jaz pa nisem politik".

"Komisija je znova v odličnem stanju," je še izpostavil Šumi v izjavi ob robu neformalnega srečanja z novinarji pred tednom preprečevanja korupcije. Odkar je leta 2020 nastopil mandat, so s sodelavci naredili ogromno, meni. Predvsem so povrnili zaupanje v svoje delo, k čemur so prispevali veliki razvojni koraki na področju preventive, nadzora in kadrovske politike.

S tem so izpolnili pogoje, da je komisija "lahko znova učinkovit varuh integritete in transparentnosti", kot je že bila v preteklosti, je dejal Šumi, ki o vstopu v politiko ne razmišlja. Glede na velik pripad zadev bo treba določiti prednostne naloge ter optimizirati delo na področju prava, informacijske tehnologije, odnosov z javnostmi in nadzora.