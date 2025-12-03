Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Šumi ponovitve javnega poziva za predsednika KPK ne vidi kot nezaupnice

Ljubljana, 03. 12. 2025 13.43 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
0

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi odločitev predsednice republike Nataše Pirc Musar o ponovitvi javnega razpisa za novega šefa KPK spoštuje. "Mandat oziroma funkcija je privilegij, ne pravica," je poudaril v izjavi za medije. Ponovljenega razpisa ne razume kot nezaupnice svojemu delu, na novi razpis se ne bo prijavil.

Robert Šumi, predsednik KPK
Robert Šumi, predsednik KPK FOTO: Bobo

Predsednica ima po oceni Šumija drugačen pogled na razvoj komisije od pogleda, ki ga je opredelil v strategiji dela za novi mandat ob prijavi na javni razpis za predsednika KPK. Poudaril je, da je strokovna komisija ocenila, da je zelo primeren kandidat. Dodal je, da ima "politika svoje zakonitosti, jaz pa nisem politik".

"Komisija je znova v odličnem stanju," je še izpostavil Šumi v izjavi ob robu neformalnega srečanja z novinarji pred tednom preprečevanja korupcije. Odkar je leta 2020 nastopil mandat, so s sodelavci naredili ogromno, meni. Predvsem so povrnili zaupanje v svoje delo, k čemur so prispevali veliki razvojni koraki na področju preventive, nadzora in kadrovske politike.

S tem so izpolnili pogoje, da je komisija "lahko znova učinkovit varuh integritete in transparentnosti", kot je že bila v preteklosti, je dejal Šumi, ki o vstopu v politiko ne razmišlja. Glede na velik pripad zadev bo treba določiti prednostne naloge ter optimizirati delo na področju prava, informacijske tehnologije, odnosov z javnostmi in nadzora.

Pirc Musarjeva objavila ponovljen razpis

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v uradnem listu danes objavila ponovljen javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika KPK. S ponovitvijo razpisa želi k prijavi spodbuditi širši krog neodvisnih in vrhunsko strokovno usposobljenih kandidatov, je sporočila v torek.

Rok za zbiranje prijav na ponovljen javni poziv je 5. januar do 15. ure. Kandidacijska komisija bo imela nato 30 dni časa, da predsednici posreduje seznam primernih kandidatov za funkcijo predsednika KPK, torej najpozneje do 4. februarja.

V 15 delovnih dneh po prejemu seznama, najpozneje do 25. februarja, in po opravljeni javni predstavitvi kandidata mora predsednica imenovati novega predsednika KPK. Če tega v tem roku ne stori, se postopek takoj ponovi, so postopek pojasnili v uradu. Mandat aktualnemu predsedniku KPK Robertu Šumiju poteče 31. marca.

Namestnica predsednika KPK Tina Divjak je še pojasnila, da na komisiji odziva glede priporočil v zadevi zaposlitve nekdanjega državnega sekretarja Damirja Črnčeca kot pomočnika predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga še niso prejeli. Vladi je poleti priporočala, naj ustrezno uredi področje t. i. vrtljivih vrat, vključno z določitvijo obdobja ohlajanja za funkcionarje po zaključku njihovega mandata.

kpk robert šumi nataša pirc musar javni razpis
Naslednji članek

Gašperinu za jemanje podkupnin pri tehničnih pregledih tri leta vikend zapora

SORODNI ČLANKI

Šef KPK Golobu očita napade. Premierjev kabinet: Očitki brez stvarne osnove

Lani na KPK prejeli 844 prijav, policiji in tožilstvu predali 165 zadev

Dan boja proti korupciji: "To je ena največjih groženj pravni državi"

Predstavitev letnega poročila: 'KPK ne more biti uspešna, če deluje sama'

KPK kot najbolj problematično področje izpostavlja integriteto

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385