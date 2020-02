Šumi se bo pred predvidenim imenovanjem za predsednika KPK predstavil javnosti

45-letni Šumi je vodja centra za raziskovanje in socialne veščine na policijski akademiji in docent na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Med letoma 2008 in 2010 je vodil delovno skupino za krepitev integritete policistov, od leta 2011 je predsednik odbora za integriteto in etiko v policiji, ki deluje kot posvetovalno telo generalnega direktorja policije.

Pahor ga je za imenovanje, ki ga bo opravil, če bo Šumi uspešno prestal predstavitev, izbral med štirimi kandidati, ki jih je kot primerne ocenila izbirna komisija. Ta je poleg Šumija kot primerne ocenila še namestnika predsednika KPK Uroša Novaka, svetovalko predsednika vrhovnega sodišča Tino Brecelj in višjega sekretarja službe vlade za zakonodajo Janeza Pogorelca.

V poročilu o izboru najprimernejših kandidatov je izbirna komisija zapisala, da je Šumi izredno kompetenten kandidat, z ustreznimi vodstvenimi izkušnjami in izkušnjami na področju dela KPK. Pri delu KPK bi dal poudarek predvsem področju preventive, za predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pa ocenjuje, da gre v pravo smer, je zapisala komisija.

Pahor mora imenovanje novega predsednika KPK opraviti do 8. februarja. V primeru, da ne bi imenoval nobenega kandidata, mora ponoviti postopek javnega poziva. Zdajšnjemu predsedniku KPK Borisu Štefanecu mandat poteče marca.