Sumi vmešavanja v Policijo: na seznamu prič Vesna Vuković in Miloš Milović

Preiskovalna komisija DZ je v torek in sredo zaslišala več prič, tudi ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in njegovo državno sekretarko Tino Heferle. Vsa zaslišanja so bila javna. Kljub nekaterim pripombam in opozorilom na seji in med zaslišanji Lamut ocenjuje, da so izpraševanja in odgovori "potekali korektno".

V zvezi z zadnjimi zaslišanji je Lamut poudaril, da je bilo v časovnem obdobju, o katerem so govorili na komisiji, zaznanih kar nekaj neposrednih zanikanj sumov političnih pritiskov, prav tako so člani komisije slišali nekaj zanikanj navajanj dveh predhodnih prič, ki sta pred komisijo pričali 23. oktobra. Takrat sta bila zaslišana nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar in nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav.