SunContract z novembrom ukinja storitev net meteringa

"Tožbo proti državi smo vložili za 3,3 milijona evrov škode, ki nam je nastala v letu 2024 in v prvi polovici leta 2025," je povedal direktor SunContracta Gregor Novak . Z njo zahtevajo povrnitev stroškov, ki nastajajo zaradi spremembe pravil glede zagotavljanja električne energije, ko imetniki sončnih elektrarn energijo iz omrežja prevzemajo. Vlagajo jo ne samo za svoje stranke, temveč za vseh 62.000 slovenskih odjemalcev oz. vlagateljev v to podporno shemo, je dodal Novak.

Investitorji v Sloveniji so v zadnjih osmih letih v net metering investirali eno milijardo evrov, kar je po njegovih besedah denimo osem odstotkov vse proizvodnje električne energije v Sloveniji. Država pa je čez noč spremenila pravila igre in ni zagotovila prehodnega obdobja. Obljubljala je, da bo to uredila, a se to ni zgodilo. "To shemo je dala država, zato je logično, da jo tudi plačuje in zagotavlja, ne pa, da se to prenese na dobavitelje," je dejal Novak.

Po lani uveljavljenih spremembah morajo namreč razliko v ceni za energijo, ki jo je treba zagotoviti na trgu – električna energija je v obdobjih, ko sončne elektrarne ne proizvajajo, običajno dražja – kriti dobavitelji. V SunContractu so zato lani želeli uvesti dodatno plačilo za končne odjemalce, a jim je Agencija za energijo zaračunavanje tega dodatka prepovedala.

Stroški vseh dobaviteljev – SunContracta, Gen-I, Petrola in E3 – so lani za zagotavljanje električne energije za stranke v net meteringu znašali 21 milijonov evrov, letos naj bi med 35 in 40 milijonov evrov, v letu 2026 pa naj bi se približali 60 milijonom evrov. SunContract je moral lani pokriti dva milijona evrov, v prvi polovici letošnjega leta pa 1,3 milijona evrov. "Če bi do konca leta to shemo podpirali, bi bilo stroškov še enkrat toliko," je orisal Novak.

SunContract se je tako odločil, da z novembrom ukine storitev net meteringa. Kot je povedal direktor prodaje Jernej Štoflek, so v družbi za svoje stranke pripravili rešitve. "Večino izmed 3300 strank te storitve smo poklicali in preučili njihov primer. Stranke net meteringa usmerjamo v dogradnjo baterijskega hranilnika z aktivnim upravljanjem," je dejal, podjetje pa jim pri tem ponuja popust.