Sup, kajak ali gumenjak - kako izbrati plovilo za vodne avanture?

Vas moti gneča na plaži? Ste se naveličali plavanja na istem mestu? Vas mika, da bi se odpravili do bližnjega otočka ali sosednjega zaliva, do katerega je najlažje priti prav po vodi? Če morate s seboj vzeti celo družino in še kakšen kos prtljage, je odločitev na dlani: gumenjak! Zanj ne potrebujete ne izpita za čoln in ne prikolice. Enostavno ga napihnete, vanj zložite rekvizite za na plažo, poprimete za vesla in odrinete.

Če malice poenostavimo, lahko rečemo, da obstajata dva načina uživanja dopusta: celodnevno sproščanje na plaži in preizkušanje številnih športnih aktivnosti na morju, reki ali jezeru. Če spadate med ljubitelje drugega načina, zagotovo že razmišljate, kako bi se med polnjenjem baterij razgibali in hkrati zabavali. In veste, kaj? Srečo imate, saj dandanes obstajajo vodni športi za skoraj vsak okus in vsakogar: za solo avanturiste, ki najraje raziskujejo sami ali v družbi štirinožnega ljubljenca, za prijateljske družbe, pa tudi za družine, ki v tem hitrem tempu cenijo vsako skupno minuto na oddihu.

Že poznate tiste najboljše med njimi? Gumenjaki Hydro Force so izdelani iz izjemno gostega in trpežnega PVC materiala z dodatkom močnega sintetičnega poliestra, zato brez težav kljubuje soncu, morski vodi in maščobi. Za nameček se ponašajo z odličnimi plovnimi lastnostmi, ki jih zagotavlja stabilno napihljivo dno iz materiala drop-stitch. Tako lahko v njem sedite ali stojite.

Z gumenjakom bo pot do bližnjega svetilnika preprosta, hitra in varna. A če je ta malenkost prevelik za vaš prtljažnik ali okus, le brez skrbi. Odlična alternativa so tudi manjši napihljivi čolni , ki so prav tako idealni za družinske izlete do bližnjih otokov. Posebej uporabni so za družine z malimi otroki, saj odrasli lahko v sosednji zaliv odplavajo ter za seboj vlečejo čoln z malimi nadobudneži. Ti lahko med potjo hranijo ribice ali uživajo v razgledu, njihovi starši pa se pošteno naplavajo.

Kajak odkriva skrite bisere obale

Medtem ko so gumenjaki odlični za družinske avanture, so kajaki popolna izbira za tiste malce športnejše avanturiste. Namenjeni so prevozu ene, dveh ali treh oseb ter kot nalašč za raziskovanje plitkih priobalnih voda ali ozkih rečnih strug. Kajaki kar kličejo na ogled mogočnih klifov in skrivnih morskih jam, za katere vedo samo domačini in najbolj zagrizeni raziskovalci.

Kajaki imajo ozek trup in so izjemno okretni, primerni pa so za vse vodne razmere. Prav tako so varni, saj se v primeru, da se z njimi prevrnemo, brez težav naravnamo v prvoten položaj. Veslanje sede obenem jača telo, predvsem hrbet, ramena in roke, obenem pa pomirja.