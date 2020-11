Super darilo! Brezplačna krema za vse!

Prihajajo hladnejši dnevi in več kot 80 % ljudi se v tem času srečuje z razpokanimi in suhimi rokami. Raznorazna razkužila, ki so sedaj postala del našega vsakdana pa to situacijo samo še poslabšajo. Še vedno niste našli idealne kreme za svoje roke? Tudi mi smo jih skupaj preizkusili že več kot 60 različnih in ker trenutno nikjer na trgu ni takšne, ki bi se hitro vpila, hkrati pa imela še vedno dolgotrajen učinek delovanja, smo se odločili, da vam ponudimo dve naravni kremi za roke, ki bosta najučinkovitejši in jih ne boste nikoli več želeli zamenjati.

IZBIRA V TRGOVINAH JEOGROMNA, KAKOVOST PA IZJEMNO SLABA! Če se večkrat sprehajate v drogeriji in iščete idealno kremo za vaše roke, veste da je izbira zares velika in nas največkrat prepriča k nakupu ugodna cena ali pa izgled embalaže. Žal s tem ne priskrbimo našim rokam pravo kvaliteto in kakovost izbranih sestavin, ki jih potrebujejo, da bomo zadovoljni z videzom naših rok tudi čez deset let. Novi kremi za roke Lux-Factor Royal in Aqua vam ponujata vse, kar si želite, da vaša krema za roke tudi ima. HRANILNA ANTI-AGE KREMA ROYAL - Dodani vitamini ter hialuronska kislina pomagajo proti staranju vaše kože. - Mandljevo olje poskrbi zapopolno vlaženje dlani in občutek mehkobe. - Karitejevo maslo aktivno spodbuja obnovo vaših rok in ohranja mladostni videz. - Kakavovo maslo okrepi vitalnost vaših dlani in jih ustrezno zaščiti. - Provitamin A varuje dlani pred prezgodnjim staranjem, vitamin E pa pomaga ohranjati mladostni videz. - Naravno arašidovo olje vsebuje nenasičene maščobe kisline, ki izboljšujejo odpornost. - Optimalna prožnost kože se po redni uporabi poveča. - Zaradi specifičnosti kreme so vašeroke poenotene, gladke in enakomernega tena. - Z redno nego si boste zagotovili popolni anti-age učinek . - Gladka in mastna tekstura omehča vaše roke in ustvari čudovit zaščitni sloj. ESENCIALNA VLAŽILNA KREMA ZA ROKE AQUA - Krema prodre globoko v kožo in zagotavlja potrebno vlažnost. - Ne pušča mastnega občutka po uporabi in deluje izjemno negovalno. - Dodatek mandarine poskrbi za sveže roke in prijeten vonj. - Pomaga pri hidraciji, pomirjanju in samozdravljenju. - Vsebuje vitamin E, ki ščiti vaše nohte pred staranjem. - Provitamin B5 v kremi poskrbi za sijoče ter zdrave dlani. - Minerali v kremi obnovijo naravno ravnotežje kože. - Ne vsebuje parabenov in mineralnih olj. - Krema je dermatološko testirana. - Ima dolgotrajni učinek in preprečuje srbenje kože. - Intenzivno izboljša regeneracijo rok. - Primerna je za vse tipe kože.

TO EKSKLUZIVNO DARILO VAS BO NAVDUŠILO! Odločili smo se, da naše zveste stranke v okviruBlack Friday akcijenagradimo, kot še nikoli doslej! Ob vsakem nakupu vam podarimo kremo za roke po vaši izbiri in to kar vvrednosti 26,90 eur! Kaj lahko že ta trenutek naredimo, da omogočimo našim dlanem, ki so vsak dan izpostavljene različnim škodljivim dejavnikom, prvovrstno nego in maksimalni mladostni izgled? Izbira kreme za roke ROYAL ali AQUA po svojih skrbno sofisticiranih sestavinah in idealni kombinaciji le-teh presega vse ostale produkte za roke, saj na trgu trenutno ni učinkovitejše kreme, ki bi v svoji sestavi imela olja in masla najvišje kvalitete in pravo kombinacijo formule za popolni izgled vaših rok.

IZBERITE SI KATERIKOLI PRODUKT IZLUX-FACTOR LINIJEIN SI PRISLUŽITE BREZPLAČNO KREMO ZA ROKE PO SVOJI IZBIRI.

4D HYALURON – Vidno zmanjša izrazne gube, zapolni globoke gube in zgladi tanke linije – do 80 % mlajši videz kože.

EYELASH – Spodbuja rast novih in daljših trepalnic. Za bolj polne, goste in močnejše trepalnice – do 85 % več volumna.

TATTOO NANO SHOCK – Ohranja čiste linije, žive barve in enakomernost tetovaže. Visok zaščitni faktor varuje kožo pred UVA/UVB žarki.

