Super ideja za zabavno družinsko pustolovščino!

Zmajčkovo nenavadno potovanje je inovativna pustolovska igra za družine z otroki, ki se v slogu sobe pobega odvija na prostem. To pomeni, da se boste z igro in uporabo rekvizitov sprehodili skozi zgodovino Ljubljane, od časa rimske Emone, srednjega in novega veka, baroka in secesije do obdobja Jožeta Plečnika v začetku 20. stoletja. A pri tem ne boste sami! Spremljal vas bo zmajček Ljubo, ki nujno potrebuje vašo pomoč. Ubožček se je po 2000-letnem spancu prebudil v popolnoma novo okolje in družbo, zato vas prosi, da mu pomagate poiskati odgovore in prestati končni preizkus.

Skupaj se boste tako podali na vznemirljiv lov za osmimi najbolj zanimivimi zgodbami ljubljanske zgodovine, kjer boste s pomočjo knjižice s stripom, navodil, zemljevida in rekvizitov reševali uganke in naloge. Če boste uspešni, vas poleg nagrade čaka še največje priznanje – se boste lahko pohvalili, da ste pomagali rešiti zmajsko čast!