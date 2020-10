'Superagenciji': Bruselj opozarja vlado, opozicija 'z vsemi topovi' proti

Kar na dopisni seji, kjer veljajo bolj ohlapna pravila glasovanja, je Janševa vlada kljub kritikam o političnem podrejanju potrdila zakon, ki osem vsebinsko zelo različnih, a pomembnih javnih agencij oziroma nadzornikov trga, združuje v dve "superagenciji".

"Predlog zakona v nobenem primeru ne posega v avtonomijo, neodvisnost, samostojnost agencij, temveč se nanaša le na vzpostavitev boljše, bolj učinkovite in bolj delujoče organizacijske strukture," je potezo pojasnjeval gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Očitek o političnem podrejanju agencij so kozmetično popravili tako, da novega vodstva obeh superagencij ne bo neposredno izbirala vlada. Pač pa posredno vladna večina v državnem zboru. Trenutnim direktorjem, ki so zaradi odprtih postopkov lahko trn v peti posameznim ministrom, pa mandat ne bo avtomatično prenehal. Postali bodo v.d.-jevci v novi "superagenciji".

"Je še vedno v velikem delu, kljub temu da so ti popravki bili, nedorečen. Predvsem v smislu same organizacijske strukture nove agencije. Prav tako pa tudi ni zadoščeno vsem vidikom zagotavljanja neodvisnega delovanja nove agencije," opozarja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Tanja Muha.

Podobno skrbi tudi evropsko komisijo, ki je aktualno oblast opozorila na jasne bruseljske direktive, ki zahtevajo strogo politično in finančno samostojnost ključnih regulatorjev. Vlada odgovor še pripravlja, agencije pa se čudijo, kako je možno tako kompleksne spremembe delati brez enega samega izračuna, kaj to pomeni za proračun in kaj za delovanje državnih inštitucij.

"So bili že primeri, ko je evropska komisija dejansko začela postopke proti državam članicam. To potem, če se ne sanira pravočasno, se lahko zadeva zaključi na evropskem sodišču in se naložijo državni članici penali," je pojasnila Muha. Počivalšek pa: "Ne vidim skrbi za javni interes. Vidim bolj skrb za lastne interese."

Zanimivo, isti minister je oktobra lani zagovarjal ravno obratno politiko in hvalil odcepitev slovenske turistične organizacije od javne agencije Spirit. Čigav interes bo pretehtal, pa bo zdaj pokazala parlamentarna procedura.

V opoziciji proti združevanju regulatorjev z "vsemi pravnimi sredstvi"

Gre za nedopustno rešitev, pa medtem vztrajajo v opoziciji. Napovedujejo, da bodo njeno uveljavitev skušali preprečiti "z vsemi pravnimi sredstvi", saj da gre za podrejanje institucij vladi.

Lepotni popravki - prenos izbire vodstva z vlade na državni zbor - jih niso prepričali in še naprej vztrajajo, da je zakonski predlog nedopusten. Po besedah prvaka LMŠ Marjana Šarca se premier Janez Janša ne odreka krčevitemu boju za prevzem vseh institucij v tej državi, in to v času epidemije. O morebitnem zakonodajnem referendumu na to temo po besedah Šarca v opozicijskih vrstah še ni bilo govora. Kot je dejal, pa bo morala opozicija dati v višjo prestavo. Poleg enotnosti, ki so jo doslej pokazali, bodo morali biti še bolj operativni in še hitrejši pri "preprečevanju zlobnih nakan te vlade".

Tudi vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec je ocenil, da bi se vlada morala posvečati reševanju zdravstvenih razmer. Da je takšen zakon potrdila na dan, ko je bilo v državi rekordno število okužb z novim koronavirusom, po njegovih besedah kaže na to, s čim se vlada dejansko ukvarja. Po njegovem mnenju ne gre za debirokratizacijo, pač pa za podrejanje institucij, ki so v tem trenutku relativno neodvisne.

Da je predlog kljub omenjeni spremembi še vedno nedopusten, se je strinjala tudi predsednica SAB Alenka Bratušek. V opoziciji bodo po njenih napovedih uporabili vsa pravna sredstva, da uveljavitev takšnega zakona preprečijo.