Superbakterije v piščancih

Testirali smo dva vzorca piščancev, domačega in uvoženega. V obeh so bile bakterije, odporne proti več antibiotikom. Na perutnino so lahko prišle v celi verigi, od rejcev do potrošnika. Zaradi bakterij, odpornih proti antibiotikom, predvidoma umre vsako leto okoli sto Slovencev, na infekcijski pa nimajo ne sob in ne kadrov za preprečevanje okužb.