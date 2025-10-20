Superbrands Slovenija 2025 – znamke, ki navdihujejo z zaupanjem

V Ljubljani je potekal prestižni dogodek Superbrands Slovenija Gala 2025, večer, posvečen najboljšim blagovnim znamkam, ki navdihujejo s kakovostjo, doslednostjo in zaupanjem potrošnikov.
Znamke, ki ustvarjajo zaupanje
Projekt Superbrands Slovenija je del globalne neodvisne organizacije, ki že več kot 30 let deluje v več kot 90 državah sveta. Njegov cilj je prepoznati in nagraditi blagovne znamke, ki izstopajo po kakovosti, zanesljivosti, inovativnosti in čustveni povezanosti s potrošniki.
V raziskavi, ki jo v Sloveniji izvaja agencija IPSOS, je letos sodelovalo več kot 1.000 potrošnikov. Ti so spontano navedli več kot 1.100 blagovnih znamk, ki jim zaupajo, jih dojemajo kot kakovostne in jih pogosto izberejo.
Superbrands – priznanje, ki si ga je treba zaslužiti
"Superbrands je nagrada oz. priznanje, ki si ga moraš zaslužiti – z ugledom, doslednostjo in resničnim zaupanjem potrošnikov," poudarja Boško Praštalo, lastnik licence Superbrands Slovenija.
Status Superbrands prejmejo le tiste znamke, ki v raziskavi dosežejo ustrezni prag prepoznavnosti in zaupanja, ter prejmejo visoke ocene 25-članskega strokovnega sveta.
Superbrands Gala – umetnost znamke
13. oktobra 2025 je v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons potekal ekskluzivni dogodek Superbrands Slovenija Gala 2025, ki je pod temo Umetnost znamke združil več kot 200 strokovnjakov iz sveta marketinga, gospodarstva in medijev.
Poseben trenutek večera je pripadel Janu Plestenjaku, ki je prejel priznanje za Najprepoznavnejšo osebnost Superbrands Slovenija 2025 po izboru slovenskih potrošnikov. Njegova avtentičnost in iskrenost pri ustvarjanju sta dokaz, da lahko osebna zgodba postane znamka sama po sebi.
"Vsaka blagovna znamka, ki prejme status Superbrands, postane ambasador zaupanja – dokaz, da odličnost ni naključje, ampak rezultat vizije, vrednot in predanosti," je dodal Praštalo.
Blagovne znamke, ki so prejele priznanje Superbrands 2025
Med prejemniki prestižne plakete so številne ikonične blagovne znamke, med njimi: Kozmetika Afrodita, Delamaris, Elan, Eurospin, Ford, Generali Zavarovalnica, Gorenje, Heineken, Hisense, Leone, Lidl, Malinca, MOL, OTP banka, Persil, Vegeta, Vinakoper, Zavarovalnica Sava in Žito.
Po zadnji raziskavi 70 % slovenskih potrošnikov že prepozna oznako Superbrands, kar predstavlja 20-odstotno rast v petih letih. Kar 92 % potrošnikov pa bi raje izbralo izdelek z oznako Superbrands.
Superbrands Slovenija – institucija odličnosti in povezovanja
Projekt Superbrands Slovenija je v šestih letih postal institucija odličnosti, ki utrjuje profesionalne standarde v trženju in komunikacijah ter povezuje ljudi, ki ustvarjajo močne in zaupanja vredne blagovne znamke.
Kako postati del Superbrands Slovenija 2026
Superbrands ni le priznanje, temveč globalna platforma, ki združuje blagovne znamke z jasnim poslanstvom – graditi zaupanje.
Če verjamete, da vaša blagovna znamka izstopa po kakovosti, konsistentnosti in vrednotah, se lahko pridružite izboru Superbrands Slovenija 2026.
Naročnik oglasne vsebine je Sellution d.o.o.