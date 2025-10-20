Superbrands Slovenija 2025 – znamke, ki navdihujejo z zaupanjem

Superbrands Slovenija je razkril znamke, ki v letu 2025 postavljajo standard zaupanja in odličnosti.

V Ljubljani je potekal prestižni dogodek Superbrands Slovenija Gala 2025, večer, posvečen najboljšim blagovnim znamkam, ki navdihujejo s kakovostjo, doslednostjo in zaupanjem potrošnikov.

Znamke, ki ustvarjajo zaupanje

Projekt Superbrands Slovenija je del globalne neodvisne organizacije, ki že več kot 30 let deluje v več kot 90 državah sveta. Njegov cilj je prepoznati in nagraditi blagovne znamke, ki izstopajo po kakovosti, zanesljivosti, inovativnosti in čustveni povezanosti s potrošniki. V raziskavi, ki jo v Sloveniji izvaja agencija IPSOS, je letos sodelovalo več kot 1.000 potrošnikov. Ti so spontano navedli več kot 1.100 blagovnih znamk, ki jim zaupajo, jih dojemajo kot kakovostne in jih pogosto izberejo.

Superbrands – priznanje, ki si ga je treba zaslužiti

"Superbrands je nagrada oz. priznanje, ki si ga moraš zaslužiti – z ugledom, doslednostjo in resničnim zaupanjem potrošnikov," poudarja Boško Praštalo, lastnik licence Superbrands Slovenija. Status Superbrands prejmejo le tiste znamke, ki v raziskavi dosežejo ustrezni prag prepoznavnosti in zaupanja, ter prejmejo visoke ocene 25-članskega strokovnega sveta.

Prestižni dogodek Superbrands Slovenija Gala 2025 FOTO: Aleksandar Domitrica icon-expand

Superbrands Gala – umetnost znamke

13. oktobra 2025 je v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons potekal ekskluzivni dogodek Superbrands Slovenija Gala 2025, ki je pod temo Umetnost znamke združil več kot 200 strokovnjakov iz sveta marketinga, gospodarstva in medijev.

Jan Plestenjak, najprepoznavnejša osebnost Superbrands Slovenija 2025, in Boško Praštalo, lastnik licence Superbrands Slovenija FOTO: Aleksandar Domitrica icon-expand

Poseben trenutek večera je pripadel Janu Plestenjaku, ki je prejel priznanje za Najprepoznavnejšo osebnost Superbrands Slovenija 2025 po izboru slovenskih potrošnikov. Njegova avtentičnost in iskrenost pri ustvarjanju sta dokaz, da lahko osebna zgodba postane znamka sama po sebi. "Vsaka blagovna znamka, ki prejme status Superbrands, postane ambasador zaupanja – dokaz, da odličnost ni naključje, ampak rezultat vizije, vrednot in predanosti," je dodal Praštalo.

Blagovne znamke, ki so prejele priznanje Superbrands 2025

Večer Superbrands Slovenija Gala 2025 je povezal umetnost in blagovne znamke FOTO: Aleksandar Domitrica icon-expand

Med prejemniki prestižne plakete so številne ikonične blagovne znamke, med njimi: Kozmetika Afrodita, Delamaris, Elan, Eurospin, Ford, Generali Zavarovalnica, Gorenje, Heineken, Hisense, Leone, Lidl, Malinca, MOL, OTP banka, Persil, Vegeta, Vinakoper, Zavarovalnica Sava in Žito. Po zadnji raziskavi 70 % slovenskih potrošnikov že prepozna oznako Superbrands, kar predstavlja 20-odstotno rast v petih letih. Kar 92 % potrošnikov pa bi raje izbralo izdelek z oznako Superbrands.

Superbrands Slovenija – institucija odličnosti in povezovanja

Projekt Superbrands Slovenija je v šestih letih postal institucija odličnosti, ki utrjuje profesionalne standarde v trženju in komunikacijah ter povezuje ljudi, ki ustvarjajo močne in zaupanja vredne blagovne znamke.

Oznako Superbrands prepozna že 70 % slovenskih potrošnikov. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Kako postati del Superbrands Slovenija 2026