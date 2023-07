Supercelico nad Slovenijo Američani primerjajo z zmernejšim tornadom

Iz satelitskih posnetkov lahko sklepamo, da smo bili priča "bow echu", torej nekakšni super nevihtni celici v obliki loka.

Ta se formira, ko začnejo nad območjem nastajati posamične nevihtne celice, ki se pričnejo združevati v enotno frontno linijo. Energija se prične zbirati v središču linije, zaradi česar močni vetrovi linijo ukrivijo v obliko loka, kar povzroči še močnejše vetrove pred fronto. Ti vetrovi z lahkoto presežejo 100 kilometrov na uro.

Radarska slika nočne nevihte, ki se je razvijala nad Slovenijo, kaže, da sta s severozahoda prišli dve večji celici, ki sta se začeli postopoma združevati od približno središča Slovenije naprej. Lok se je začel oblikovati ravno na vzhodu države, kjer smo bili tudi priča največjemu razdejanju.

Najvišje hitrosti vetra so bile izmerjene v gorah. 151 kilometrov na uro na Kredarici, 123 na Krvavcu in 111 na Uršlji gori. V nižinah pa so najmočnejši veter izmerili na Letališču Jožeta Pučnika, 103 kilometre na uro, in ravno toliko so namerili v Rakičanu pri Murski Soboti.