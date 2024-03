Supernova je pomlad začela z veliko nagradno igro!

Na spletnem mestu Supernove vas pričakuje Gredica presenečenj . V njej so skrite Darilne kartice Supernova, ki vam lahko prinesejo nepozabne nakupovalne užitke v nakupovalnih centrih Supernova po vsej Sloveniji. Kako lahko sodelujete? Preprosto! Podajte na virtualno raziskovanje devetih gredic, kjer so skrite Darilne kartice Supernova. Vsak dan imate na voljo šest poskusov, da jih odkrijete. Z dnevnim sodelovanjem si povečate svoje možnosti za osvojitev ene izmed lepih nagrad. Ne zamudite priložnosti za brezplačno osvežitev vaše garderobe – nagradna igra traja od 1. do 21. marca 2024. Pomlad je radodarna z barvami in svežimi trendi, zato je prav takšen tudi nagradni sklad Gredice presenečenj. Nagrade vključujejo Darilne kartice Supernova v različnih vrednostih: ena kartica v vrednosti 300 evrov, dve kartici v vrednosti po 200 evrov, tri kartice v vrednosti po 100 evrov ter kar 25 kartic v vrednosti po 40 evrov.

O Darilni kartici Supernova

Darilne kartice Supernova so veliko več kot običajne darilne kartice. So ključ do nepozabnih nakupovalnih izkušenj ali kulinaričnih doživetij in priložnost, da si uresničite svoje skrite želje. Poleg tega so idealno darilo za vaše najdražje, ko zmanjka časa in idej. Z njimi lahko nakupujete v kar 20 nakupovalnih centrih Supernova po Sloveniji. Če želite darilu dodati osebni pečat, lahko kartico personalizirate z lastno fotografijo ali ilustracijo. Prav tako bo Darilna kartica Supernova prava ideja, kadar ste v naglici ali dobite navdih za darilo v zadnjem trenutku. Poleg fizične lahko hitro in enostavno naročite tudi spletno Darilno kartico .





Naročnik oglasne vsebine je Supernova.