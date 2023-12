Supernova z donacijo 10.000 € projektu Božiček za en dan pomaga otrokom in starostnikom

V največji verigi nakupovalnih centrov v Sloveniji, Supernovi, so se letos povezali z Zavodom 364, ki ga že 12 let poznamo pod imenom projekta Božiček za en dan. Z njihovo pomočjo bo Supernova z Darilnimi karticami Supernova obdarila in osrečila 36 slovenskih družin oz. gospodinjstev, med katerimi so tako otroci kot starostniki. Del donacije bo zavod porabil za dopolnjevanje prejetih pomanjkljivo pripravljenih paketov posameznikov in dokup manjkajočih daril, tako da se bodo prav vsi razveselili božičnih darilc.

V želji, da družine vsaj malo razbremenijo vsakodnevnih skrbi in jim polepšajo praznične dni, bodo skupaj s centri za socialno delo, šolami, mladinskimi centri in drugimi tovrstnimi organizacijami pravočasno poskrbeli za izbor prejemnikov in predajo darilnih kartic. Prejemnike Darilnih kartic Supernova so iskali s pomočjo ustanov v občinah, kjer se nahajajo nakupovalni centri Supernova. Obdarovanci bodo prejete darilne kartice koristili v 19 nakupovalnih centrih Supernova po Sloveniji in si izbrali darilo po svojih željah.

Skupina Supernova skrbi za višjo kakovost življenja lokalnih skupnosti, družin in posameznikov, zato je pristop k projektu Božiček za en dan eden v vrsti letnih dobrodelnih projektov, s katerimi uresničuje ta del poslanstva in ciljev skupine.

Božiček za en dan prinaša veselje že 12 let

Z akcijo Božiček za en dan so pričeli v začetku novembra, ko so objavili Božičkov seznam otrok in starostnikov. Gre za projekt z osebno noto, ki s pravo mešanico ustvarjalnosti in humanosti nudi ljudem edinstveno priložnost razdajanja. Božički po vsej Sloveniji si izberejo točno določenega otroka in/ali starostnika ter zanj pripravijo darilce. Skrbno pripravljeno darilo dostavijo na eno izmed številnih zbirnih mest akcije, odgovorni v projektu pa poskrbijo, da ta dragoceni tovor nato pride v prave roke. Lansko leto je Božiček za en dan obdarili kar 10.595 otrok in 3.979 starostnikov.

Gre za projekt, ki nedvomno pričara nasmeh na obrazu obdarovanca in obdarovalca. Akcija zbiranja daril se je za letošnje leto zaključila, za več informacij pa obiščite bozicekzaendan.si.

