'Slovenija uspešna na razpisu za superračunalnik in tovarno umetne inteligence'

"Na razpisu za evropska sredstva za superračunalnik in tovarno umetne inteligence smo med vsemi prijavitelji dosegli najvišje število točk," je ob videoposnetku na Instagramu nekaj po 12. uri sporočil Golob. Premier je sicer že včeraj zvečer na družbenih omrežjih napovedal, da bo opoldne sporočil veselo novico.

Po mnenju Goloba je uspeh na razpisu dokaz, da je Slovenija na področju globalnega investicijskega prostora konkurenčna. "Iskrena hvala vsem, ki so prispevali k temu dosežku – našim raziskovalcem, inženirjem, univerzam in partnerjem, ki že leta dokazujejo, da Slovenija ni le sledilka, ampak soustvarjalka prihodnosti," je Golob še zapisal v izjavi in dodal, da so superračunalniki ključni za spopadanje z izzivi sodobnega časa, zato bo, kot napoveduje premier, vlada tudi v prihodnje vlagala v raziskave in razvoj. "Ta projekt ni le investicija v tehnologijo, temveč v prihodnost naših mladih in v položaj Slovenije kot tehnološkega in znanstvenega središča Evrope."

O superračunalniku se je sicer sicer začelo obširneje govoriti jeseni lani, ko je Golob pred skupščino Združenih narodov trdil: "V Sloveniji gradimo super napreden digitalni ekosistem, ki bo povezal podatke satelitskega opazovanja s superračunalniško močjo in umetno inteligenco, da bi lahko napovedali, kako in kje se bo pojavila voda," je trdil, a takšnega računalnika v Sloveniji še ni.