Pet milijonov evrov za sofinanciranje italijanskega superračunalnika

Slovenija bo sodelovala z italijanskim superračunalniškim centrom CINECA HPC iz Bologne, so po seji vlade sporočili iz Ukoma. "S sofinanciranjem in sodelovanjem pri projektu bomo zaradi mednarodne razsežnosti in dopolnjevanja italijanskega in slovenskega superračunalniškega sestava predvidoma znatno povečali možnost izbire samostojne slovenske prijave projekta, ki je načrtovana za drugo odpiranje 1. februarja 2025," največ pa si obetajo od raziskav in inovacij na področju umetne inteligence.

Za podpis pisma o zavezi je vlada pooblastila finančnega ministra Klemna Boštjančiča in ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča. "Sodelovanje s CINECA HPC predstavlja ključen korak v prizadevanjih Slovenije, da postane vodilna v regiji na področju umetne inteligence ter digitalne preobrazbe. Prav tako pa bo omogočilo razvoj zmogljivosti, ki bodo dopolnjevale že obstoječe infrastrukture, kot je slovenski superračunalnik HPC Vega, ki deluje v Mariboru," so dodali v Ukomu.

Z vložkom v nov superračunalnik, ki bo usmerjen predvsem v umetno inteligenco, bodo slovenski raziskovalci in podjetja imeli dostop do izjemno zmogljive infrastrukture, ki bo omogočala obsežne raziskave in razvoj inovacij, kar je ključno za razvoj gospodarstva, so ob odločitvi zapisali na Ministrstvu za digitalno preobrazbo.