SURS: Število umrlih leta 2020 največje po drugi svetovni vojni

Po začasnih podatkih se je od začetka januarja do konca novembra lani rodilo 16.897 otrok, 20.634 prebivalcev pa je umrlo. Rojenih je bilo v primerjavi z istim obdobjem leto prej 5,3 odstotka manj, umrlih pa 10,2 odstotka več.

Mesec z najvišjim številom umrlih je bil do novembra lani januar 2017, ko je umrlo 2425 ljudi. V Sloveniji je tedaj dosegla vrhunec sezonska gripa, ki je bila v zimski sezoni 2016/2017 razširjena po vsej Evropi. Vse do epidemije covida-19 je bil 29. januar 2017 tudi edini dan v zadnjih 20 letih, ko je število umrlih v enem dnevu preseglo sto. Takrat je namreč umrl 101 človek.

Po začasnih podatkih je bil november 2020 prvi mesec v zadnjih 20 letih, v katerem je umrlo več kot 3000 prebivalcev. V 18 dnevih tega meseca je umrlo po 100 ali več ljudi na dan. V povprečju sta novembra umrla 102 prebivalca na dan, medtem ko je novembra 2019 povprečno umrlo 54 prebivalcev dnevno. Največ jih je novembra lani umrlo 23. in 26. novembra, in sicer po 123. Teden z največjim številom umrlih novembra lani je bil od 23. do 29. novembra, ko je umrlo 777 prebivalcev.